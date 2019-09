Los Emmy ovacionan a 'Juego de tronos' y coronan a 'Fleabag'

Publicada el 23/09/2019 a las 10:20 Actualizada el 23/09/2019 a las 11:55

Lista completa de ganadores

Juego de tronos

Billy Porter, Pose (ganador)

Jodie Comer, Killing Eve (ganadora)

Peter Dinklage, Juego de tronos (ganador)

Julia Garner, Ozark (ganadora)

Bradley Whitford, El cuento de la criada (ganador)

Cherry Jones, El cuento de la criada (ganadora)

Jason Bateman por “Reparations” (Ozark) (ganador)

Jesse Armstrong por “Nobody is ever missing” (Succession) (ganador)

Fleabag

(ganadora)

Bill Hader, Barry (ganador)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (ganadora)

Tony Shalhoub, La maravillosa Sra. Maisel (ganador)

Alex Borstein, La maravillosa Sra. Maisel (ganadora)

Harry Bradbeer por “Episode 1” (Fleabag) (ganador)

Phoebe Waller-Bridge por “Episode 1” (Fleabag) (ganadora)

Chernobyl

(ganadora)

Bandersnatch: Black Mirror

(ganador)

Jharrel Jerome, Así nos ven (ganador)

Michelle Williams, Fosse/Verdon (ganadora)

Ben Whishaw, A very English scandal (ganador)

Patricia Arquette, The act (ganadora)

Johan Renck (Chernobyl) (ganador)

Craig Mazin (Chernobyl) (ganador)

RuPaul, RuPaul’s Drag Race (ganador)

RuPauls Drag Race (ganador)

Saturday Night Live

Fue una velada para despedir y homenajear al gran fenómeno televisivo de la década, pero más allá del cariño del público y de un par de premios —aunque uno de ellos fuese el de mejor drama de la temporada—,se ha marchado con cierto sabor agridulce. Bien es cierto que en la primera tanda de, las categorías técnicas que se entregaron hace una semana , se alzó como la más premiada y se llevó 10 estatuillas. Pero en la noche de ayer (la madrugada del domingo al lunes en horario español) se fue prácticamente de vacío, y eso que en categorías como mejor actriz de reparto en drama copaban hasta cuatro de las seis nominaciones.En cambio, sí fue. A esta británica de 34 años, responsable de Fleabag y de la primera temporada de Killing Eve , le han faltado brazos para sujetar todo los premios con los que la Academia de la Televisión de Estados Unidos ha querido respaldar su buen hacer. Fleabag se llevó el Emmy como mejor comedia, guion, dirección (para Harry Bradbeer) y actriz protagonista para la propia Waller-Bridge. Desbancaba así a dos grandes favoritas de los académicos: la multipremiaday su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, también en su temporada de despedida; y La maravillosa Sra. Maisel y Rachel Brosnahan, otro de los proyectos con más adeptos. Jodie Comer, protagonista de Killing Eve, se llevaba, por otro lado, el Emmy como actriz protagonista en drama. Chernobyl , la miniserie de HBO, se coronó en la categoría de serie limitada en una de las candidaturas más reñidas, así como en dirección y guion. Gracias al empuje de la ficción creada por Craig Mazin,: el servicio de streaming consiguió un total de 27 premios (la mayoría, gracias a Ozark) frente a los 34 de HBO. Chernobyl competía con, proyecto dirigido por Ava Duvernay sobre el caso real de cinco adolescentes afroamericanos condenados por una violación que no cometieron, y que ha removido a la opinión pública estadounidense. El actor Jharrel Jerome (Moonlight) se alzó con el Emmy como mejor actor de miniserie por este trabajo.También destacado fue el premio a Bill Hader como mejor actor de comedia por, serie de HBO creada por el propio intérprete, y sendos premios de actores secundarios para Alex Borstein y Tony Shalhoub por La maravillosa Sra. Maisel, que elevaron la cifra de galardones para Amazon Prime Video a 15. El servicio de vídeo del gigante de las compras por Internet viene pisando fuerte y el buen saldo de la noche ha sido, en buena medida, responsabilidad de Fleabag, coproducida junto a la BBC.En las categorías interpretativas Ozark dio la sorpresa con el premio a Julie Garner, que competía con las principales actrices de Juego de Tronos, y Billy Porter consiguió el Emmy al mejor actor protagonista por Pose. Por su parte,fue premiada con la estatuilla a mejor guion, mientras quefue elegida mejor película de televisión.se alzó por cuarta vez con un Emmy por su papel como Tyrion Lannister. De manera que, pese a todo, la adaptación de la saga épica de George R.R. Martin ha dicho adiós ampliando su récord como serie con más premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Este domingo, con sus dos nuevos Emmy sumaban, un mérito que suaviza el sinsabor de la jornadapara una ficción que definitivamente ha marcado la historia de la televisión.(ganador)Better call SaulBodyguardKilling EveOzarkPoseSuccessionThis is usJason Bateman, OzarkSterling K. Brown, This is usKit Harington, Juego de tronosBob Odenkirk, Better call SaulMilo Ventimiglia, This is usEmilia Clarke, Juego de tronosViola Davis, Cómo defender a un asesinoLaura Linney, OzarkMandy Moore, This is usSandra Oh, Killing EveRobin Wright, House of cardsAlfie Allen, Juego de tronosJonathan Banks, Better call SaulNikolaj Coster-Waldau, Juego de tronosGiancarlo Esposito, Better call SaulMichael Kelly, House of cardsChris Sullivan, This is usGwendoline Christie, Juego de tronosLena Headey, Juego de tronosFiona Shaw, Killing EveSophie Turner, Juego de tronosMaisie Williams, Juego de tronosMichael Angarana, This is usRon Cephas Jones, This is usMichael McKean, Better call SaulKumail Nanjiani, The twilight zoneGlynn Turman, Cómo defender a un asesinoLaverne Cox, Orange is the new blackJessica Lange, AHS: ApocalypsePhylicia Rashad, This is usCicely Tyson, Cómo defender a un asesinoCarice van Houten, Juego de tronosDavid Benioff y D.B.Weiss por “The iron throne” (Juego de tronos)David Nutter por “The last of the Starks” (Juego de tronos)Miguel Sapochnik por “The long night” (Juego de tronos)Daina Reid por “Holly” (El cuento de la criada)Lisa Brühlmann por “Desperate times” (Killing Eve)Adam McKay por “Celebration” (Succession)Peter Gould y Thomas Schnauz por “Winner” (Better call Saul)Jed Mercurio por “Episode 1” (Bodyguard)David Benioff y D.B.Weiss por “The iron throne” (Juego de tronos)Bruce Miller y Kira Snyder por “Holly” (El cuento de la criada)Emerald Fennell por “Nice and neat” (Killing Eve)BarryThe good placeLa maravillosa Sra. MaiselMuñeca rusaSchitts CreekVeepAnthony Anderson, Black-ishDon Cheadle, Black mondayTed Danson, The good placeMichael Douglas, The Kominsky methodEugene Levy, Schitts CreekChristina Applegate, Dead to meRachel Brosnahan, La maravillosa Sra. MaiselJulia Louis-Dreyfus, VeepNatasha Lyonne, Muñeca rusaCatherine OHara, Schitts CreekAlan Arkin, The Kominsky methodAnthony Carrigan, BarryTony Hale, VeepStephen Root, BarryHenry Winkler, BarryAnna Chlumsky, VeepSian Clifford, FleabagOlivia Colman, FleabagBetty Gilpin, GLOWSarah Goldberg, BarryMarin Hinkle, La maravillosa Sra. MaiselKate McKinnon, Saturday Night LiveAlec Berg por “The audition” (Barry)Bill Hader por “ronny/Lily” (Barry)Mark Cendrowski por “The Stockholm syndrome” (The Big Bang theory)Amy Sherman-Palladino por “All alone” (La maravillosa Sra. Maisel)Daniel Palladino por “Were going to the Catskills” (La maravillosa Sra. Maisel)Alec Berg y Bill Hader por “ronny/Lily” (Barry)Josh Siegal y Dylan Morgan por “Janet(s)” (The good place)Maya Erskine y Anna Kondle por “Anna Ishii-Peters” (PEN15)Lesly Headland, Natasha Lyonne y Amy Poehler por “Nothing in this world is easy” (Muñeca rusa)Allison Silverman por “A warm body” (Muñeca rusa)David Mandel por “Veep” (Veep)Fuga en DannemoraFosse/VerdonHeridas abiertasAsí nos venBrexitDeadwood: La películaKing LearMy dinner with HervéSam Rockwell, Fosse/VerdonMahershala Ali, True DetectiveBenecio del Toro, Fuga en DannemoraHugh Grant, A very English scandalJared Harris, ChernobylAmy Adams, Heridas abiertasPatricia Arquette, Fuga en DannemoraAunjanue Ellis, Así nos venJoey King, The actNiecy Nash, Así nos venMichael K Williams, Así nos venAsante Blackk, Así nos venPaul Dano, Fuga en DannemoraJohn Leguizamo, Así nos venStellan Skarsgard, ChernobylMarsha Stephanie Blake, Así nos venPatricia Clarkson, Heridas abiertasVera Farmiga, Así nos venMargaret Qualley, Fosse/VerdonEmily Watson, ChernobylBen Stiller (Fuga en Dannemora)Jessica Yu (Fosse/Verdon)Stephen Frears (A very English scandal)Ava DuVernay (Así nos ven)Brett Johnson, Michael Tolkin y Jerry Stahl por “Episode 6” (Fuga en Dannemora)Brett Johnson y Michael Tolkin por “Episode 7” (Fuga en Dannemora)Steven Levenson y Joel Fields por “Providence” (Fosse/Verdon)Russell T. Davies (A very English scandal)Ava DuVernay y Michael Starrbury por “Part four” (Así nos ven)James Corden, The world’s bestEllen DeGeneres, Ellen’s game of gamesMarie Kondo, ¡A ordenar con Marie Kondo!Amy Poehler y Nick Offerman, Making itThe amazing raceAmerican ninja warriorNailed it!Top ChefLa vozAt home with Amy SedarisDocumentary now!Drunk historyI love you, America with Sarah SilvermanWho is America?