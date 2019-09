El encanto de los Darín seduce en San Sebastián con su fábula sobre el corralito argentino

Publicada el 24/09/2019 a las 17:25 Actualizada el 24/09/2019 a las 17:26

En la jornada de este lunes y llegando al meridiano del festival, la gran protagonista del día esta siendo la película argentina fuera de concurso La odisea de los giles, de. Los Darín, Ricardo Padre y Ricardo hijo (Chino) fueron los astros del día, por encima de los del apartado competitivo.Esta saga de actores despliega todo su encanto y profesionalidad cada vez que participan en este festival, donde ya son un clásico. La cinta argentina fuera de competición, tiene su miga, yEl veterano Luis Brandoni acompaña entre otros a estos dos hombres, que repiten su rol en la pantalla.Perlasi (Ricardo Darin), antigua gloria del fútbol juvenil local, decide abrir una cooperativa agrícola, para intentar cambiar su situación económica y su destino., justo antes del temido y caótico corralito. O al menos eso creen ellos.Estos denominados "Giles" que viene a decir, persona algo ingenua, bondadosa a la par que incauta, liderados por Perlasi,para recuperar lo que es suyo.Lo cierto es que la cinta tiene momentos muy divertidos, y engancha al espectador incluso con episodios de tensión intensa.El cine argentino de un tiempo a esta parte ha demostrado de sobra que sus comedias son muy a tener en cuenta, y esta no hay que dejarla pasar...La que si deberíamos dejar pasar es la única cinta a concurso del lunes, The Other Lamb (El otro cordero), pues Zeroville, de James Franco,en el ultimo momento por un estreno anticipado en salas comerciales rusas.Volviendo a la única que competía hoy, coproducción de Irlanda, Bélgica, Polonia y Estados Unidos, es una cinta, que ya, aunque todo el cine lo es, pero suponemos que esta historia puede que no esté a la altura de esta definición, aunque su directora se ha llevado muchos galardones por pasados trabajos, como "Amarás al prójimo" (2013), ganadora del premio Teddy en el Festival de Berlín. El certamen alemán le concedió en 2015 el Oso de Plata a la Mejor Dirección por Cialo y en 2018 distinguió a Twarz con el Gran Premio del Jurado.Quizás pueda volver a tener suerte y que su trabajo sea premiado, pero desde luego el cordero esta bastante descarriado, y se llama Selah, esta es la protagonista de una historia que nos podían haber ahorrado.La chica nacida en el seno de una secta llamada El rebaño, como no podía ser de otra manera, y que componen únicamente mujeres y niñas, que tienen como jefe a un tal Pastor (otra obviedad y así hasta el infinito). Todos viven juntos y felices en un lugar apartado en la montaña. Y todo lo que acontece a partir de ese momento. En escena esta la mujer del Pastor, Sarah, que empieza a ser escéptica con la doctrina de su esposo.A la joven Selah que por supuesto esta prendida del maduro gurú, se le concede el honor de presidir el ritual sagrado del parto de los corderos, la historia que luego irá degenerando con episodios oníricos. Desde luego, si gustó fue a una minoría mística, por seguir con la tónica.La gran perdedora circunstancial del día con diversidad de opiniones fue la última película de James Franco, que finalmente no participa. El estadounidense vuelve a mostrar aquí su amor por el cine, en una película dentro de otra pelicula, aunque para ser sinceros esta vez son muchas películas míticas (Un lugar en el sol, Juana de Arco, El crepúsculo de los Dioses, etc...) dentro de su película.Vikar es el personaje principal, un arquitecto bastante introvertido, que viaja a Hollywood inspirado por el cine que ha visto, enluce un tatuaje de una escena de Un lugar en el sol, con los rostros de Liz Taylor y Montgomery Clift. Pronto entablará amistad con una veterana montadora de películas.El joven aprenderá pronto y con talento un trabajo en el que le llueven las oportunidades con los mejores directores del momento. Enseguida conoce a Soledad, supuesta hija de un famoso director de cine español. La chica, de impresionante físico (es Megan Fox), sera el detonante de una carrera hacia delante conEstamos ante un homenaje al cine en toda regla con referencias y secuencias que todo amante del cine clásico apreciará. Es una pena que James se quede fuera del palmarés con una cinta bien interpretada, que muestra una visión diferente del cine y sus entresijos, magia incluida.