'Pacificado', Concha de Oro de la 67 edición del Festival de San Sebastián

Publicada el 28/09/2019 a las 21:30 Actualizada el 28/09/2019 a las 22:35

La ola verde y Ken Loach reivindican los derechos sociales

Listado de premiados

Concha de Oro: Pacificado, de Paxton Winters.

Concha de Plata al Mejor director: La trinchera infinita, de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

Concha de Plata a la Mejor actriz: Nina Hoss (Das Vorspiel) y Greta Fernández (La hija de un ladrón).

Concha de Plata al Mejor actor: Bukassa Kabengele (Pacificado).

Premio del Jurado a la Mejor fotografía: Pacificado, de Paxton Winters.

Premio del Jurado al Mejor guión: La trinchera infinita, de Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga.

Premio Especial del Jurado: Próxima, de Alice Winecour.

Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s: Algunas bestias, de Jorge Riquelme.

Premios Horizontes Latinos: De nuevo otra vez, de Romina Paula.

Premio Zabaltegi-Tabakalera: Ich war zu hause, aber, de Angela Schanelec.

Premio del Público Ciudad de Donostia: Especiales, de Ollivier Nakache y Éric Toledano.

Premio del Público a la Mejor película europea: Sorry we missed you, de Ken Loach.

Premio Irízar al Cine Vasco: La trinchera infinita.

Premio de la Industria Cine en Construcción: Sin señas particulares, de Fernanda Valadez.

Premio TVE- Otra Mirada: La ola verde (que sea ley), de Juan Solanas.

Premio Cooperación Española: Nuestras madres.

Premio Glocal in Progress: Andromeda galaxy.

La película Pacificado ha sido galardonada con la, el máximo galardón del Festival de San Sebastián , que ha cerrado este sábado su 67 edición con la tradicional gala de clausura, en la que se han entregado los premios de este certamen, según informa Europa Press. Pacificado, una cinta dirigida por el estadounidense Paxton Winters ambientada en las favelas de Río, ha sido también premiada con la, en reconocimiento del trabajo de Bukassa Kabengele, y con elPor su parte, la española, dirigida por Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goneaga, ha recibido la. Además, también ha sido galardonada con el Premio Irízar al Cine Vasco. Goenaga, uno de los directores, ha dedicado este premio a los que tienen "miedo", en referencia al protagonista de esta cinta, un "topo" que permaneció escondido tras la Guerra Civil. "Hay pocos sentimientos tan humanos como ese. Mientras exista ese miedo, que todos sintamos que estamos acompañados ", ha dicho el director. Por su parte, Arregi ha compartido el galardón con todo el equipo artístico y técnico, que ha permitido "articular" su intención.Se trata de la tercera vez que los creadores de La trinchera infinita compiten en Sección Oficial . En 2014 presentaron Loreak, que no tuvo ningún reconocimiento, y en 2017 aspiraron al máximo galardón del festival con Handía, que recibió el Premio Especial del Jurado.En el apartado interpretativo,han sido galardonadas ex aequo con la Concha de Plata a la Mejor actriz por sus trabajos en La hija de un ladrón y Das Vorspiel, respectivamente. Fernández, que interpreta en el debut de Belén Funes a una madre soltera de 22 años con problemas económicos, ha dedicado este premio a sus padres: la escritora Esmeralda Berbel y el actor Eduard Fernández, quien también es su padre en esta ficción. "Mi madre me ha dedicado todos sus libros y mi padre todos sus premios. Yo les dedico este premio porque ellos sí que me han dejado ser quien quiero ser", ha señalado emocionada la actriz, quien asimismo ha tenido palabras para las chicas que, al igual que Sara -la protagonista del filme- "luchan para tener una vida decente".La gala de clausura ha tenido también varios momentos reivindicativos protagonizados, por un lado, por las palabras de Juan Solanas, ganador del Premio TVE- Otra Mirada por. El cineasta no ha podido estar presente, pero ha dejado una palabras con las que ha lamentado las voces que "con ligereza" cuestionan el derecho al aborto en Europa, al tiempo que ha pedido el aborto "libre y gratuito" en Argentina, tal y como reclama su cinta. "Este es el siglo de las mujeres, invito a todas a brindar por ello", ha reivindicado en su carta.Del mismo modo,ha destacado que su película habla sobre "maternidad", una responsabilidad que "se elige". "Es urgente asegurar la legalización del aborto seguro y gratuito. Que sea ley", ha reivindicado en referencia a la cinta de Solanas.Por su parte,, tampoco ha acudido a la gala pero ha dejado un mensaje con el que ha llamado la atención sobre los "trabajadores explotados" y ha pedido apoyo para las trabajadoras de residencias de ancianos, que se encuentran en huelga estos días. "Su lucha es la nuestra", ha dicho.Durante esta gala, presentada por la actriz Natalia de Molina y la presentadora Edurne Ormazabal, también se ha entregado el Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s, entregado a; el Premio Zabaltegi-Tabakalera, a I; el Premio del Público Ciudad de Donostia, para; o el Premio Especial del Jurado para