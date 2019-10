La Universidad Rey Juan Carlos extingue el convenio con el Instituto Universitario de la Danza Alicia Alonso

Publicada el 02/10/2019 a las 10:00 Actualizada el 02/10/2019 a las 19:15

El Instituto de la Danza y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) hamediante el cual el centro impartía el Título Superior de Danza a través de la universidad. La Fundación Alicia Alonso ha emitido una nota de prensa en la que comunica que la URJC ha decididoante el rechazo del Consejo Rector del instituto a "asumir un modelo mercantil no ajustado a sus características y que se prentendía imponer de facto por la URJC".Según informó este miércoles la Cadena Ser, el acuerdo se ha roto por que el Instituto de la Danza no ha querido someterse a las nuevas condiciones impuestas desde la universidad, ya que estas supondrían menos ingresos para el centro, y a partir de ahora será la URJC quien asumirá la titulación. Universidad e instituto habían mantenido unmediante el cual la URJC otorgaba las instalaciones y facilitaba una dotación anual de un millón de euros, mientras que el Instituto de la Danza se encargaba de la contratación del profesorado. Sin embargo la universidad ya no se mostraba partidaria de continuar este modelo ya que perjudicaba sus finanzas mientras que favorecía a los gestores del centro.Fernando García Muiña, vicerrector de Ordenación Académica de la URJC, ha manifestado que "no ha sido posible encontrar una solución satisfactoria para las partes" que se adecuaran a las "exigencias académicas y legales" de una titulación de Grado. Por su parte el director del Instituto de la Danza, Alberto García ha denunciado que "lo que se está planteando ahora es que nos vayamos ya, no pasarnos la financiación" y "por profesores externos contratados por otra vía".La bailarina y coreógrafa cubana Alicia Alonso se muestra "consternada" ante "la más aguda crisis" de la institución y dirige la responsabilidad al actual Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, a quien califica como "elLa mítica artista ha lamentado que se ponga fin a la relación con la URJC y ha realizado un llamamiento a medios y personalidades paraya que tiene "evidentes posibilidades de desaparecer".El instituto, formado en 1992, se convirtió en la primera institución en ofreceren España. A día de hoy cuenta con más de 400 alumnos agrupados en diferentes especializades de Danza, Teatro y Circo.Aquí tienes la carta firmada por Alicia Alonso: