Plácido Domingo dimite como director general de La Ópera de Los Ángeles tras las acusaciones de acoso sexual

Publicada el 02/10/2019 a las 20:31 Actualizada el 02/10/2019 a las 20:40

El tenor españolhaeste miércoles de su cargo de director general de La Ópera de Los Ángeles —LA Opera— y haen el centro tras las acusaciones de acoso sexual , informa Europa Press.En un comunicado remitido a Europa Press, Domingo ha reconocido que la publicación por parte de la agencia Associated Press de testimonios de mujeres que decían haber sido víctimas de acoso sexual han creado "una atmósfera en la que se ha comprometido" su capacidad para servir a la compañía."Si bien continuaré trabajando para, he decidido que lo mejor para LA Opera es que renuncie como director general y que me retire de mis futuras actuaciones programadas en este momento", ha explicado el tenor español.En este sentido, Domingo ha asegurado que da un paso atrás con uny con el deseo de que la ópera continúe. "LA Opera estará en mi corazón", ha remachado.Tras las primeras denuncias, por el mes de agosto, la Ópera de Los Angeles anunció una investigación sobre las acusaciones a Domingo y la Orquesta de Filadelfia, la Ópera de San Francisco o la Ópera de DallasLa decisión del tenor de renunciar a su cargo llega después de que cancelase el pasado miércoles su actuación en el(Met Opera) y de que anunciase que no volvería a actuar en el coliseo estadounidense.