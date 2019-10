Xosé Manuel Núñez Seixas, Premio Nacional de Ensayo 2019

Publicada el 29/10/2019 a las 17:42 Actualizada el 29/10/2019 a las 18:13

El ganador señala que "en Cataluña no se dan las condiciones para un referéndum"

El jurado del Premio Nacional de Ensayo ha propuesto apara ser galardonado con el, correspondiente a 2019, por su obra Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-2018 . El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con, informa Europa Press.El jurado ha elegido esta obra "por trazar una historia del nacionalismo español en susa lo largo de la Edad Contemporánea". "Siendo una obra que se apoya en una, destaca por su esfuerzo de síntesis y de claridad expositiva, así como por su rigor", ha añadido.Núñez Seixas (Ourense, 1966) es doctor en Historia Contemporánea por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago de Compostela (en excedencia) y, desde octubre de 2012, catedrático de Historia Contemporánea de Europa en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich.Entre susfiguran ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil española, 1936-1939 (2006); Imperios de muerte. La guerra germano-soviética, 1941-1945 (2007); Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco (2010) o Camarada invierno: experiencia y memoria de la División Azul, 1941-1945 (2016). Es también coordinador de la ambiciosa Historia Mundial de España (2018).Núñez Seixas es miembro del Archivo de Emigración (Consejo de Cultura Gallega), así como miembro del consejo de redacción y del consejo asesor de numerosas revistas, nacionales e internacionales.El jurado ha estado presidido por, directora general de Industrias Culturales y Cooperación, y como vicepresidenta ha actuado, subdirectora general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.Núnez Seixas considera que en Cataluña "no se dan hoy en día las condiciones para celebrar un referéndum" sobre la independencia, aunque apela a lapara encontrar una solución.y la única solución posible es que esto se canalice por la vía del diálogo. Pero las condiciones para ese referéndum ahora no existen porque no hay un contexto como el de Escocia, por ejemplo, con mecanismos pactados", ha señalado en declaraciones a Europa Press el investigador.Núñez Seixas ha apelado a"lejos de las pasiones, no en la calle ni en la confrontación", al tiempo que aborda la cuestión de si Cataluña es una nación. "Solo lo sería en la medida que haya una. Yo miro lo que piensa la gente", ha señalado.Núñez Seixas reconoce que el nacionalismo es "un fenómeno complejo" —"nacionalistas eran tanto Garibaldi como Hitler, por ejemplo"— y, por lo tanto, puede haber determinados tipos de ellos. "A veces los nacionalismos son execrables, pero otras acompañan a revoluciones liberales aportando", ha apuntado.También en el caso de, donde a su entender el nacionalismo comenzó las guerras antinapoleónicas, "se produce una"Pero España no es, hay muchos otras comunidades políticas modernas que a lo largo de los siglos llevan sufriendo cambios de fronteras, escisiones...", ha concluido.