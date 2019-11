El noviembre de 2019 de 'Blade Runner' ya no es el futuro sino el presente: ¿en qué ha acertado o fallado la película?

Publicada el 04/11/2019 a las 11:35 Actualizada el 04/11/2019 a las 12:45

Los replicantes





Coches voladores

Vallas publicitarias digitales

Un clima miserable

Colonias humanas en el exterior





Las marcas que existen en 2019

Dominio cultural de Japón





Hablar con los ordenadores

Videoconferencias

Fumar en espacios cerrados

Estética

noir y punk

En 1982 llegó a los cines una de las películas más recordadas y aclamadas de los años 80, Blade Runner. La cinta de culto de Ridley Scott adaptaba libremente la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Philip K. Dick y mostraba una visión futurista de la Tierra en el noviembre del año 2019. Pues bien, ese momento yay toca preguntarse... ¿en qué ha acertado el aplaudido largometraje?El filme escrito por Hampton Fancher y David Peoples retrata una versión distópica e industrial de Los Ángeles, ciudad asolada por un clima hostil, androides con aspecto humano y personas que viven en colonias en el espacio exterior. Y a decir verdad... la mayor parte de los elementos que mostró la película protagonizada por Harrison Ford y Sean YoungPor ello, Europa Press hace un repaso deque Blade Runner ha acertado, como también en las que ha fallado.Rick Deckard, el personaje de Harrison Ford, tiene como misión rastrear replicantes rebeldes,, para retirarlos (asesinarlos). Dichos robots posean unay son tan reales, que a las autoridades les cuesta distinguir si son personas o no. De ahí que sean preguntas sobre la reacción emocional, la única forma de diferenciarlos.Aunque los investigadores están intentando crear androides realistas, incluso con animales como aparecen en Blade Runner, lo cierto es que se estáde alcanzar el grado de sofisticación mostrado en la película.En la película, Deckard se sube a un "Spinner", un coche de policía que es capaz dey planear verticalmente como un helicóptero. Un coche volador es el sueño típico de las películas futuristas, como sucedió con Regreso al futuro. Aunque ha habido algunos prototipos (uno japonés que quiere debutar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020), de momento,En Los Ángeles de Blade Runner losaparecen varias veces en rascacielos y demás edificios, con anuncios de varias marcas como Coca Cola. En este caso, la película acertó, actualmente lugares como Times Square en Nueva York, Piccadilly Circus en Londres o la Gran Vía en Madrid muestran vistosos anuncios en pantallas LED, muchos de ellos en movimiento, como en la cinta de Ridley Scott.La meteorología en Blade Runner muestra un clima hostil, plúmbeo y oscuro. Tanto la novela de Dick como la película de Scott sugieren que Los Ángeles estén entre tinieblas se debe a la contaminación industrial y lasCierto es que la Tierra está viviendo un, que es el cambio climático, pero las consecuencias de esto difieren enormemente de lo mostrado en el filme. Al estar ambientada en Los Ángeles, hubiera sido más acertado un clima árido, con una sociedad devastada por los incendios, más cercana a Mad Max. Por otro lado, no habría tampoco consecuencias radioactivas (eso es fruto de que la obra se hizo durante la Guerra Fría) sinocomo huracanes, tifones, olas de calor o intensas nevadas.En el filme se hace referencia a las colonias de humanos que se han marchado para tener "laen una tierra dorada de ocasiones y aventuras". Aunque existan multimillonarios como Elon Musk o Richard Branson que están buscando la forma de ir al espacio, de momento parece que el destino de la Humanidad, independientemente de la clase social, está unido a la Tierra.En los anuncios que se ven en Blade Runner aparecen varias marcas. Desafortunadamente, varias de ellas no existen en 2019 o han sido absorbidas por otra compañía. Es el caso de RCA, que pertenece actualmente a Sony Entertainment, o Bell Telephne Company, que ahora es AT&T, la empresa de videojuegos Atari, que ahora está bajo la marca Infogrames.Por el lado contrario, la película acertó con lade Coca Cola, Cuisinart, Budweiser o Tsingtao.En el filme puede verse cómo la sociedad estadounidense está fuertemente, al verse varios referentes de la sociedad nipona en Los Ángeles. Esto puede ser un guiño al rápido crecimiento del país del Sol Naciente, puesto que en los años 80 era la segunda potencia mundial y acechaba peligrosamente a la economía de Estados Unidos como líder mundial.Quizás lo más acertado hubiera sido poner. En el año 2019, la segunda potencia mundial es el gigante asiático y su amenaza a la economía estadounidense es muy superior a la de Japón, al tener 1,13 billones de dólares en títulos de deuda del país norteamericano, bastante más que los 1,09 billones que tiene Japón.En Blade Runner puede verse a Deckard dándolepara que amplíe una fotografía. Efectivamente, la tecnología deextendida en nuestro presente y no es raro hacerle pregunta a Alexa de Amazon, a Siri de Apple o a Aura de Movistar. Existen asistentes voz en lugares tan curiosos como el cuarto de baño de una casa.Puede verse al protagonista de la película haciendo unay sí, esto actualmente puede hacerse (desde hace un buen tiempo, de hecho). Sin embargo, la gran diferencia es que no es necesario. Es más, un error de la cinta de Ridley Scott es que no supo predecir el auge de la telefonía móvil y los smartphones, además, ¿quién usa actualmente una cabina telefónica, cuando están en vías de desmantelamiento?Ridley Scott no supo predecir la. Al inicio de la película puede verse a un agente que busca replicantes fumar durante la realización de la prueba, llenando la sala de humo. En 2019 eso está estrictamente prohibido en muchos países, incluido Estados Unidos. Esto, actualmente, le da al filme unEl tema de la moda es más abstracto pero lo que es cierto es que lasque aparecen en la cinta no han vuelto a estar moda (y nadie quiere tampoco que vuelvan). Es verdad que las gabardinas o los abrigos de piel hinchada, pero están lejos de ser el último grito en cuestión de ropa de temporada de otoño-invierno.