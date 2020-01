'1917' y 'Érase una vez en... Hollywood' triunfan en los Globos de Oro 2020

Publicada el 06/01/2020 a las 12:56 Actualizada el 06/01/2020 a las 13:15

Sin suerte para los españoles

Zellweger, Egerton, Dern y Pitt, el resto de intérpretes premiados

con tres premios, incluyendo el de mejor comedia o musical, y, el filme de Sam Mendes que se alzó con los galardones de mejor drama y mejor director, fueron las grandes triunfadoras de la 77.ª edición de los Globos de Oro en las categorías de cine, según recoge Europa Press.En la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, que estuvo conducida por quinta vez por el cómico Ricky Gervais, el épico drama bélico ambientado en la Primera Guerra Mundial se impuso a El irlandés -la gran derrotada de la noche que partía como una de las favoritas y se fue de vacío- Joker, Historia de un matrimonio y Los dos papas y se alzó con el Globo de Oro a la Érase una vez en Hollywood se hizo con el premio a lay Quentin Tarantino se llevó el Globo de Oro al. Un libreto que, según destacó al recoger el galardón, se vio enriquecido por las constantes aportaciones del trío protagonista, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie, que fueron incorporando "distintas y nuevas capas" a lo ya escrito durante el rodaje.El Globo de Oro alfue para Mendes, que competía por el premio con Quentin Tarantino (Érase una vez en... Hollywood), Todd Phillips (Joker), Bong Joon Ho (Parásitos) y Martin Scorsese (El irlandés). "No hay ningún director en esta sala, ni en todo el mundo, que no esté a la sombra de Martin Scorsese", afirmó el cineasta británico en su discurso de agradecimiento.No hubo suerte para los nominados españoles . Nide, nominada a mejor película de habla no inglesa, ni Antonio Banderas, candidato al premio al mejor actor protagonista en un filme dramático, ni tampoco la hispano-cubana, que optaba al premio a mejor actriz protagonista en comedia o musical, fueron galardonados.El premio a lafue para Parásitos de Bong Joon Ho. "Una vez que superen esa barrera que son los subtítulos van a poder disfrutar de muchas buenas películas internacionales. El cine es el gran lenguaje internacional", afirmó el cineasta surcoreano. La cinta también competía con la francesa Retrato de una mujer en llamas de Céline Sciamma, la también francesa Los Miserables de Ladj Ly y The Farewell de Lulu Wang.En el apartado interpretativo, Joaquin Phoenix se llevó el premio alpor su papel en Joker . "Espero que todos podamos unirnos y hacer cambios. Lo de votar está muy bien pero a veces debemos asumir nuestra propia oportunidad", afirmó Phoenix que hizo en su caótico discurso varias alusiones a la emergencia climática. Awkwafina fue la ganadora en comopor The Farewell.Renée Zellweger ganó el Globo de Oro a lapor su interpretación de Judy Garland en Judy. Por su parte, Taron Egerton se hizo con el Globo de Oro alpor su encarnación de Elton John en Rocketman.Laura Dern se alzó con el galardón a lapor su interpretación de una cínica abogada en Historia de un matrimonio y Brad Pitt se llevó el depor su trabajo en Érase una vez en... Hollywood. El intérprete dedicó su premio al "mito" Tarantino y a su compañero "y compinche" Leonardo DiCaprio. "Yo habría compartido la tabla contigo", dijo con sorna en referencia al final de la popular Titanic.Otros premiados de la noche fueron Elton John, que se llevó el Globo de Oro a lapor I'm Gonna Love Me Again, tema de Rocketman que compuso junto a su colaborador habitual Bernie Taupin, Hildur Gunadóttir por lade Joker, y Mr. Link. El origen perdido, la producción de Laika que fue elegida como