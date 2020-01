Rosalía, Alejandro Sanz o Estopa estrenan el palmarés de unos Premios Odeón que celebran "la fiesta de la música"

Publicada el 21/01/2020 a las 10:16 Actualizada el 21/01/2020 a las 10:52

Rosalía, Alejandro Sanz o Estopa han sido algunos de los premiados en la primera edición de los Premios Odeón, que se han celebrado en el Teatro Real y que finalmente ha contado con un palmarés muy repartido y sin un solo artista que repita galardón, en lo que ha sido una "fiesta de la música" muy celebrada por los participantes.

Numerosos músicos han estado presentes en este debut, como Alejandro Sanz, Amaral, Pablo López, Estopa o Beret, entre otros. Por el contrario, Rosalía no ha podido acudir finalmente a la gala al encontrarse ensayando su actuación para la 62ª edición de los premios Grammy, que se entregan este domingo 26 de enero y en los que ha conseguido dos nominaciones, tal y como ha explicado a Europa Press la organización.

También en su estreno los premios han contado con la presencia del ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha defendido antes de acceder a la gala que la música "es también una forma de hacer España" y, por ello, su presencia en esta gala es "una obligación". Uribes también ha augurado una larga carrera a estos premios de la industria musical, que otorgan Agedi y también los votos del público.

La gala ha contado con un torrente de actuaciones –más de 25 artistas de pop o música latina, como Pablo Alborán, Aitana, Lola Índigo o Sebastián Yatra– que han dado color a una ceremonia que ha sobrepasado las dos horas de duración. El humorista Quequé ha ejercido de maestro de ceremonias, que ha iniciado el acto sorprendiendo con un rap y una base rítmica improvisada por la artista Jhana Beat.

El presentador ha ironizado respecto al sobrenombre de estos premios, 'Los Goya de la música', –"tiene gracia porque Goya era sordo"– y ha insistido en ese carácter reivindicativo del sector. "Nunca dejéis de ir a los conciertos, apoyad la música en vivo. Si en la cumbre del clima pones 'Gasolina', la baila hasta Greta Thunberg", ha bromeado, sacando los aplausos del público.

La primera ceremonia de los Odeón no ha estado, no obstante, exenta de polémica. A una serie de fallos técnicos que han lastrado el espectáculo se le ha sumado un comentario de Quequé, a quien un micro abierto ha jugado una mala pasada a los 15 minutos de haber empezado la gala: "Quiero que acabe esto", se le ha escuchado decir mientras Alejandro Sanz se preparaba para actuar. Minutos después, el presentador ha restado importancia al episodio y se ha limitado a decir “es mentira, me lo estoy pasando muy bien”.

El primero en estrenar el palmarés ha sido el propio Alejandro Sanz, quien ha subido al escenario a recoger el reconocimiento a mejor álbum gracias a '#Eldisco'. El músico madrileño ha continuado la línea marcada y se ha mostrado "feliz" de volver a tener unos premios de la música en España. "Ya era hora", ha añadido, para luego dedicárselo a "la familia de la industria".

Rosalía, J Balvin y el Guincho han sido los ganadores del mejor vídeo gracias a 'Con altura'. La cantante Eva Amaral, que ha sido una de las que entregaba el premio, ha hecho un guiño a Rosalía al anunciar que no podría recoger el galardón. "Nos alegramos de que la reconozcan, la quieran y la valoren tanto en nuestro país como en todo el mundo", ha señalado.

Pese a que la artista catalana no ha podido acudir, sí ha dejado un vídeo de agradecimiento apoyando la continuidad de los Odeón. "Espero que se sigan celebrando futuras ediciones y ojalá estar en un futuro. Gracias por el cariño, que os lo paséis muy bien esta noche y bebáis unas copichuelas", ha comentado con humor Rosalía en el vídeo.

La gala ha continuado alternando actuaciones y premios. El mejor directo ha ido a parar a Manuel Carrasco mientras que, también dentro de las categorías 'objetivas', Don Patricio y Cruz Cafuné se han hecho con el premio a mejor canción gracias a 'Contando lunares'.

José Luis Perales: "Soy un contador de historias"

El presidente de Agedi, Antonio Guisasola, ha sido el encargado de reclamar al ministro de Cultura "políticas de apoyo decididas" para el sector de la música grabada. "Queremos cariño, respeto y comprensión para seguir haciendo nuestra tarea: nos falta un empujón de políticas públicas decididas y valientes", ha reclamado Guisasola, quien además ha reclamado que "el éxito fuera de las fronteras (de la música española) no se puede quedar en una alusión a la Marca España".

Uno de los momentos más emotivos ha corrido a cargo del músico José Luis Perales, quien ha recibido el Premio de Honor de Odeón entre los aplausos de los asistentes, puestos en pie. "Yo lo que he hecho ha sido retratar las vivencias de la gente: soy un contador de historias, no un cantante. Algunos se sorprenden cuando les devuelvo sus propias historias con música", ha señalado el compositor, quien ha dedicado su premio a los músicos."Hay mucha gente detrás que casi nunca está en los carteles y el día que se deje de hacer música este mundo será un cine mudo", ha concluido visiblemente emocionado.

El flamenco también ha tenido su espacio con el reconocimiento al álbum 'De verdad' de José Mercé y Tomatito –"nos tenían un poco olvidados", ha señalado el propio Mercé, agradeciendo esta categoría–. El Grupo Odeón ha recaído en Estopa, de los hermanos José y David Muñoz.

Carlos Baute y Venezuela

En cuanto a artistas 'Odeón del año', Vanesa Martín ha triunfado en la categoría femenina, mientras que en la masculina el ganador ha sido Beret y la artista revelación ha recaído en Aitana.

El artista latino ha sido Morat –la banda colombiana ha sido otra de las que no ha podido acudir al estar en plena gira–. Precisamente, tras la concesión de este premio, uno de los presentadores, Carlos Baute, ha hecho una de las escasas alusiones políticas al dar paso a una actuación del artista venezolano Danny Ocean –"hoy en día hay allí (en Venezuela) muy buenos artistas y ya saben lo difícil que es salir por la situación", ha comentado–.