Muere el director José Luis Cuerda

Publicada el 04/02/2020 a las 16:05 Actualizada el 04/02/2020 a las 16:32

El director José Luis Cuerda ha muerto este martes a los 72 años en Madrid, según ha adelantado la revista Fotogramas, y como ha confirmado la Academia de Cine. El director ha sido una de las figuras centrales del cine español, y sus películas, notablemente Amanece que no es poco, se han convertido en obras de culto.

Cuerda (Albacete, 1947- Madrid, 2020) deja piezas centrales del cine humorístico español, como Amanece que no es poco o El bosque animado, pero también obras dramáticas, a menudo sobre el papel de la memoria, como La lengua de las mariposas (basada en un relato de Manuel Rivas y protagonizada por Fernando Fernán Gómez) o Los girasoles ciegos (adaptación también de un cuento de Alberto Méndez). El cineasta había estrenado su última película, Tiempo después, hace dos años. Con ella, cuerda regresaba a la gran pantalla tras seis años de ausencia, y para levantar un guion escrito hacía más de 20 años que había tratado de producir sin éxito durante largo tiempo. El filme, con un elenco formado por algunos de los humoristas más conocidos del país, se transforma en un homenaje al director, a Amanece que no es poco y a la comedia española a la que representa.

Esta última obra, en cuya presentación el cineasta parecía ya sufrir algunos achaques, acabó siendo un canto del fénix. El guion se remontaba a finales de los noventa, después de estrenar Así en el cielo como en la tierra, pero no había conseguido que ningún productor se brindara a llevarla adelante. El texto se convirtió entonces en una novela, del mismo título, editada por Pepitas de Calabaza en 2015, pero entonces apareció Félix Tusell, socio de Estela Films e hijo del Félix Tusell que produjo Amanece que no es poco. "Lo leímos en Estela Films y lo llamé corriendo para decirle que me había encantado y que por supuesto, que íbamos para adelante con ello", contaba entonces Tusell hijo a este periódico. En paralelo, un grupo de humoristas a quienes Cuerda bautizó como la Turba, y entre quienes se encontraban Andreu Buenafuente, Arturo Valls o Edu Galán, que comenzaron a mover sus hilos. Y el proyecto llegó a buen puerto.