Verónica Forqué dirige 'Españolas, Franco ha muerto': "A las mujeres nos siguen matando como en la dictadura"

Publicada el 19/02/2020 a las 17:34 Actualizada el 19/02/2020 a las 18:25

La directora y actriz Verónica Forqué ha presentado este miércoles en Avilés su nueva obra 'Españolas, Franco ha muerto'. "A las mujeres nos siguen matando en la actualidad de manera amarga, como ocurría en la dictadura franquista", ha asegurado durante la rueda de prensa de presentación del estreno de su obra en el teatro Palacio Valdés. Forqué ha estado acompañada por la concejala de Cultura del municipio, Yolanda Alonso, las autoras del texto Ruth Sánchez y Jessica Belda, y las actrices Roser Pujol y Manuela Rodríguez.

Bajo la producción de La Zona, las tablas del coliseo avilesino acogerán el estreno nacional de 'Españolas, Franco ha muerto' este viernes a las 20.15 horas, donde las localidades están prácticamente agotadas. Esta obra cuenta la historia silenciada de las mujeres durante la Transición entre la dictadura franquista y la democracia plena, que trata de ayudar a entender una época clave, mientras reconstruyen la lucha de las mujeres, de los colectivos feministas, por conquistar en la naciente democracia los derechos de todos y los que como mujeres les robó el sistema franquista.

"El productor me invitó a ver una función en la que se analizaba el papel de las mujeres en la dictadura franquista, y me encantó, Ruth y Jessica habían hecho un texto maravilloso, y me propuso dirigir la segunda entrega, que habla sobre la transición, y no me lo pensé dos veces en aceptar dirigirla", ha señalado Verónica Forqué. Las autoras han trabajado dos años en el texto que saldrá a escena este viernes, donde se narra la vida de mujeres anónimas, aunque "también aparecerán personajes como Elena Francis o Carmen Franco", ha añadido Forqué.

A pesar de que la obra tiene tintes trágicos, también "hay escenas de mucho humor donde el público se va a tronchar", según ha comentado la directora. "Nos queda un regusto amargo al finalizar la obra, por todo lo que han tenido que pasar esas mujeres en épocas muy difíciles", ha finalizado Verónica Forqué.