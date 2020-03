Deporte, series, juegos o cocina: ideas para hacer en casa durante el encierro gracias a las redes sociales

Publicada el 23/03/2020 a las 06:00 Actualizada el 22/03/2020 a las 18:52

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, decía el lunes, en alusión a la situación de confinamiento por el Covid-19, que "los primeros días pueden ser incluso divertidos". Inmediatamente después, advertía de que "los siguientes cuatro o cinco días después de los primeros no serán ya tan divertidos. Pero la tensión hay que mantenerla". La primera semana ya ha pasado, y, haya sido divertida o no, todavía queda un número incierto de jornadas de cuarentena por delante, por lo que la búsqueda de actividades con las que sobrellevar la situación apremia.

Por suerte, gracias a las ventajas que ofrece la tecnología, las posibilidades de ocio son casi infinita, e incluso abrumadoras: además de una amplia oferta cultural que ya te explicamos aquí, existe todo un abanico de opciones que van desde los museos hasta el deporte, para que la casa —si se tiene el privilegio de poder permanecer en ella— no se le caiga a uno, o a una, encima.

No pasa nada por no aprovechar al máximo estas semanas: aunque el sistema de valores del capitalismo empuje a pensar lo contrario, no es obligatorio ser productivo también en un contexto de pandemia mundial. Pero, si puedes y quieres, aquí van algunas de las propuestas que han ido surgiendo estos días para sobrellevar la reclusión:

1. Deporte en casa

El estado de alarma impide ir al gimnasio o salir a correr, pero no tienes que terminar pinchándote heparina: un grupo de entrenadores personales se han unido para demostrar que se puede hacer deporte dentro de casa sin contar con material de gimnasio. En la cuenta de Instagram @yomemuevoencasa, es posible seguir las clases de algunos instructores como Álvaro Guzmán, las gemelas Esther y Gemma Pineda, Iñaki García, Martín Giacchetta, Isabel del Barrio o Cesc Escolá. Todos los días plantean retos y programaciones diferentes.

2. Visitas virtuales a museos

No es la mejor época del año para viajar a Madrid, pero hoy el arte traspasa las fronteras de lo físico: los museos más destacados de la capital, como el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, entre otros, acercan todos los días sus obras al público con directos de Facebook, vídeos y fotos de sus principales exposiciones.

3. Clases de yoga

Si te apetece, puedes darle una oportunidad a esta disciplina física y mental sumándote a los directos de Instagram donde algunos usuarios como @angie.yogaddict o @rociomegia_yogacoach ofrecen clases de yoga casi a diario.

4. Netflix en compañía

Si lo tuyo es más la ficción que la actividad física, una buena opción para estos días es ver todas aquellas series que tienes pendientes —o ver por cuarta vez tu serie favorita—. Y ahora lo puedes hacer acompañado, aunque estés solo en el sofá de tu casa: el complemento Netflix Party de Google Chrome permite ver un episodio al mismo tiempo que tus amigos y comentarlo con ellos en la propia aplicación de Netflix.

5. Juegos a distancia

La situación de aislamiento ha separado a muchas personas de sus seres queridos, pero las maravillas del siglo XXI pueden paliar, al menos parcialmente, la soledad que algunos sienten estos días. La aplicación House Party sirve para hacer videollamadas con familiares y amigos en una plataforma que integra distintos juegos. En salas de chat que pueden alojar un máximo de ocho personas, House Party ofrece cuatro juegos: Heads Up (con una tarjeta en la cabeza, debes adivinar quién eres mediante las pistas que te dan tus compañeros), Trivia (similar al clásico juego de preguntas), Chips and Guac (asociación de palabras) y Quick Draw (realizar dibujos que tu oponente debe descubrir).

6. Teatro desde el sofá

ATENTOS NOTICIA

PARA LOS AMANTES ❤️ DE LA #Teatroteca

Mientras dure el estado de alarma, los préstamos de obras en streaming de la #Teatroteca seguirán lo que hemos llamado la fórmula 1/1/1: 1 usuario, 1 obra, 1 día.

Para todas las modalidades de usuarios del CDAEM. pic.twitter.com/EIPqoft5n5 — Centro de Documentación Artes Escénicas y Música (@cdaem) March 19, 2020

Otra iniciativa que puede aligerar el peso del confinamiento es la de la Teatroteca, que ha abierto al público 1.500 obras de teatro, disponibles para ver en el ordenador o el móvil de forma totalmente gratuita. La selección incluye desde representaciones del Siglo de Oro hasta teatro contemporáneo. Muchas obras están disponibles en castellano, catalán, gallego y euskera, y las más populares pueden visionarse con subtítulos para las personas sordas y con audiodescripción para las invidentes.

7. Plataformas de streaming

Algunas cadenas y plataformas también han decidido abrir al público parte de sus servicios. Es el caso de Movistar+, Orange, MasMóvil y Yoigo, que ofrecerán algunos de sus contenidos (canales, series y películas) de forma gratuita durante un mes. En la misma línea, FlixOlé, la plataforma de cine español, ha puesto a disposición del público un mes gratuito con el código "YOMEQUEDO". Por otra parte, las bibliotecas públicas, que prestan películas desde el tiempo del VHS, ahora cuentan con el servicio eFilm, un catálogo online con más de 20.000 títulos disponibles. Gratuito si tienes carné de biblioteca.

8. Revistas en abierto

Para acompañar a sus lectores en este contexto de excepcionalidad, algunas editoriales ofrecen sus revistas de forma gratuita hasta el día 1 de abril. Así, quienes lo deseen podrán acceder a través de Kiosco y más a las publicaciones de Hearst España: Elle, Diez Minutos, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Esquire, Fotogramas… A la iniciativa se han sumado también Spainmedia (Forbes y Tapas Magazine) y Zinet Media Group (Muy Historia, Muy Interesante o Marie Claire).

9. Cocina para todos

Con los bares y restaurantes cerrados, algunos chefs destacados, como Sergi Arola, Cristina Oria o Fabián León, han lanzado la cuenta de Instagram @yomequedoencasacocinando, desde donde diariamente comparten recetas y secretos culinarios. Ideal para quienes arrasaron con los supermercados los primeros días en que el Covid-19 planteó dudas sobre el abastecimiento de productos alimentarios.