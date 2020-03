Clara Alvarado, de actriz en 'La casa de papel' a enfermera en el hospital: "Esto es un golpe de realidad"

Publicada el 27/03/2020 a las 12:09 Actualizada el 27/03/2020 a las 12:32

La actriz Clara Alvarado, que entre otros papeles ha dado vida al personaje de Ariadna Cascales en 'La casa de papel', ha decidido dar el paso estos días de ayudar contra la crisis sanitaria generada por el coronavirus en España y se ha incorporado como enfermera a un hospital de Madrid. Alvarado, quien tenía terminada la carrera pero nunca ha ejercido, ha reconocido en declaraciones a Europa Press que esta experiencia está siendo "un golpe de realidad". "Todo esto es muy diferente a cualquier cosa que haya vivido y, desde luego, no es ninguna película: no me tengo que imaginar nada", ha apuntado.

Tras la declaración del estado de alarma y la rápida propagación del virus, Alvarado se puso en contacto con una amiga para que, a su vez, hablara con distintos centros hospitalarios que necesitaran personal. La llamada no tardó en llegar y, hace tres días, cuando la actriz acudía a firmar el contrato, ya le pidieron si podía incorporarse. "Tenía claro que no se podía mirar hacia otro lado y quería ir a un lugar donde pudiera ser útil, no a una UCI o una planta ultra saturada en la que mi inexperiencia podía ser un problema. Al final, encontré un lugar en el que poder desempeñar un buen papel y ayudar con un equipo sanitario detrás que te apoye", ha señalado.

Alvarado está ahora en un hospital a las afueras de Madrid y los problemas con los que se ha encontrado en apenas tres días son los mismos que en otros sitios estos días en España por la saturación de casos. "Sí que falta personal y material, por ejemplo no hay gorros ni mascarillas de sobra y los trajes de protección escasean", ha lamentado. "Entro mejor que salgo, no voy a mentir. Sobre todo, salgo un poco baja por ver la situación tan fuera de control que tenemos y no poder desempeñar cada uno su profesion al 100%", ha reconocido. Pese a todo, la actriz se muestra optimista de cara al futuro con esta pandemia y resalta el papel que va a tener la cultura estos días.

"Gracias a que tenemos música, películas o entretenimiento, nos mantenemos cuerdos. Y esto va a tener un final. Claro que me preocupa, porque a quien no le preocupe es un masoca, pero en la vida ha habido grandes catástrofes y hemos sabido salir adelante", ha resaltado. Alvarado, de 29 años, también ha admitido que siente miedo al tener que enfrentarse cada día a un virus que ya ha golpeado fuertemente al sector sanitario, el más elevado en números de contagios. "Pero tengo amigos que ya lo están pasando en casa y, dada la estadística, si me contagio lo pasaré en casa tranquila. No tengo a nadie cercano de riesgo ahora mismo", ha indicado.

En cualquier caso, ha rechazado el papel de 'heroína' para ella por haber tomado esta decisión. "En mi caso, ha sido no pensar demasiado en una misma y ser solidaria. Pero es cierto que en televisión se ven lugares mucho más críticos llenos de gente extraordinaria y de héroes", ha destacado. "A mí me falta todavía mucha experiencia, pero sí estoy rodeada de héroes en todas la planta. No solo los sanitarios, también las personas de la limpieza, los celadores, los repartidores que traen comida y todos los que se están exponiendo. Esto es una cosa de todos, no solo de los que están en primera línea", ha añadido.

A la actriz --que también cuenta con trabajos en el cine como 'Selfie'-- los días previos a la crisis le sorprendieron trabajando con su grupo de música Biuti Bambú, con el que ya habían cerrado varios conciertos y contaban con nuevas canciones. Ahora este proyecto está parado, aunque ha señalado que aún sigue ensayando por su cuenta cuando llega a casa del hospital. No obstante, su futuro laboral ha dado un giro en los últimos días y la incertidumbre puede hacerle mantenerse en el sector sanitario. "En principio no, puesto que esto es una cosa temporal y he entrado a trabajar en una fase de crisis antinatural. Pero tampoco me importaría compaginarlo con mi carrera de actriz y música", ha concluido