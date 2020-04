Publicada el 13/04/2020 a las 16:12 13/04/2020 a las 16:12

"La libertad es una librería". El verso de Joan Margarit, parte de su poema "La libertad", se ha convertido en un lema de apoyo al eslabón de la cadena más afectado por la crisis del coronavirus. El Instituto Cervantes, dirigido por Luis García Montero y dependiente del Ministerio de Exteriores, ha puesto en marcha una campaña de reconocimiento a las librerías apoyada en las palabras del último Premio Cervantes, impresas por primera vez en el libro Aguafuertes, en 1998. Medio centenar de figuras de la cultura, entre escritores, músicos, actores, cineastas y periodistas, reivindican el papel de los libreros con una iniciativa lanzada a través de redes sociales son el hashtag #LaLibertadesunaLibrería.

Este verso de Joan Margarit, #PremioCervantes 2019, da nombre a nuestra campaña para el #DíadelLibro, en la que 50 personalidades reivindican el libro y las librerías como epicentro de la cultura universal.

"Las librerías representan muy bien la unión de la cultura con el tejido social, porque son un comercio y porque están en contacto continuo con los lectores, y lo están pasando muy mal", denuncia el poeta Luis García Montero, también columnista de infoLibre. Las librerías permanecen cerradas desde la declaración del estado de alarma, cuando el Gobierno clausuró todos los comercios considerados no esenciales, y han estimado en 200 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la crisis sanitaria. Con la imposibilidad de celebrar el Día del Libro el próximo 23 de abril, y con la cancelación de la entrega del Premio Cervantes, prevista para ese mismo día, así como del Día del Libro Infantil y Juvenil o de la Feria del Libro de Madrid, desplazada a otoño, el Instituto ha decidido celebrar el "mes del libro" insistiendo en la importancia de los libreros y libreras.

Por el momento han apoyado la campaña escritores como Edurne Portela, Manuel Vilas o Almudena Grandes, editores como Pilar Reyes (Alfaguara), Ángeles Aguilera (Planeta) o Miguel Aguilar (Literatura Random House), actores como Juan Diego Botto, Aitana Sánchez-Gijón o Maribel Verdú, cineastas como Isabel Coixet o Mariano Barroso, libreras como Mili Hernández (Berkana) o Lola Larumbre (Rafael Alberti), músicos como Quique González o Rozalén y periodistas como Sol Gallego (El País) o Jesús Maraña (director editorial de infoLibre). En su perfil de Twitter, el Instituto Cervantes irá colgando los vídeos de apoyo grabados por todos ellos.

El director del Instituto Cervantes querría que la campaña sirviera en dos sentidos. Por un lado, que España siguiera el ejemplo de Italia, que ha permitido que las librerías sean uno de los primeros comercios no esenciales en reabrir, a partir de este mismo martes, junto con tiendas como las papelerías —que en España no se han visto obligadas a cerrar— o tiendas de ropa para niños. Por otro, que "cuando se acabe el confinamiento, la gente vuelva a las librerías". Y añade otro deseo, de su cosecha: "Que la gente no se acostumbre a comprar libros a través de Amazon, sino que acuda a las librerías, que es donde se han encontrado siempre las personas que aman a los libros y la lectura".

