Cinco recomendaciones para un mundo cultural que vuelve a ponerse en marcha

Publicada el 23/05/2020 a las 06:00

A partir del lunes, media España pasará a estar en la fase 2 de desescalada y la otra media se encontrará en fase 1. Eso quiere decir que en territorios como Extremadura, Cantabria, Aragón, Euskadi y buena parte de Andalucía podrán abrirse de nuevo los cines, los teatros o las salas de conciertos —eso sí, con limitaciones de aforo y otras medidas sanitarias—. Las bibliotecas y museos, que podían volver a la actividad ya en fase 1, pero que generalmente habían preferido esperar un poco más para adaptarse convenientemente a los requerimientos de Sanidad, estarán más cerca de la apertura. Las librerías habrán cumplido al menos una semana de relativísima normalidad, sin cita previa. Después de dos meses paralizado, el mundo de la cultura se asoma tímidamente al sol. Queda mucho por delante, pero estas cinco recomendaciones sirven para empezar a celebrarlo.

1. Volver al museo

El pasado jueves, la Junta de Andalucía anunciaba que, adelantándose a otras regiones —los grandes centros madrileños, vascos y catalanes, por ejemplo, no abrirán hasta junio—, su principal museo regresaba al funcionamiento. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, con sede en Sevilla, ya funciona en su horario habitual (de martes a sábado, de 11h a 21h; domingos y festivos, de 10h a 15h30), aunque con ciertas limitaciones esperables: uso obligatorio de mascarillas, mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros y aplicación de gel hidroalcohólico. El centro merece una visita solo por su enclave, el Monasterio de Santa María de las Cuevas o Monasterio de la Cartuja, que comenzó a construirse en el siglo XV y que es hoy un completo arquitectónico laberíntico que engarza patios, altos hornos, jardines y capillas. Las exposiciones temporales disponibles antes del cierre se han ampliado hasta el verano, y la visita sigue siendo gratuita.

2. Música liberada

Con la entrada en el confinamiento, el consumo de música en streaming se redujo, debido en parte a la reducción de los desplazamientos en transporte público, uno de los momentos elegidos para la escucha. Relacionado o no con un cierto regreso del movimiento, lo cierto es que en la última semana se han multiplicado las novedades musicales. No solo las internacionales —la música estadounidense Carly Rae Jepsen ha lanzado, por ejemplo, un recopilatorio con los cortes que no entraron en su anterior disco, que ahora titula Dedicated Side B—, sino también las patrias. El grupo Vetusta Morla ha lanzado nuevo disco, Canciones dentro de canciones; Xoel López ha presentado nuevo tema, Tigre de Bengala, con videoclip incluido, adelanto de un nuevo trabajo; Mala Rodríguez publica "Peleadora", avance de su próximo disco, Mala, que saldrá el 29 de mayo...

3. Baile y calle

A principios de año, llegaba a los cines españoles la última película del director chileno Pablo Larraín, responsable de No, El club, Neruda y Jackie. En Ema, una película rodada en Valparaíso casi con lo puesto, con un guion fugaz y cambiante y un gran peso de la danza, retrataba a una mujer que se niega a seguir las convenciones sociales. Su estreno en Chile prefiguró de cierta manera las protestas que harían arder el país, pero quizás en un revisionado confinado atraiga particularmente su tratamiento de la ciudad, por la que vagan sus protagonistas, de la comunidad, también física, y del sexo. Mientras se espera a que los cines abran sus puertas, la película está ya disponible en las plataformas Filmin, Movistar, Apple TV, Rakuten y Vodafone.

4. Novedades no tan nuevas

El mundo editorial sigue dándole vueltas a cómo 1) recuperar las novedades que se publicaron justo antes del cierre de las librerías, 2) hacer llegar nuevos títulos a unos lectores aún semiencerrados y 3) cómo hacer ambas cosas sin asfixiar a los libreros ni desperdiciar las balas —literarias y comerciales— que son los libros. Grandes grupos y editoriales independientes lanzan ya sus apuestas para los meses de verano, aunque las primeras no tienen asegurada su distribución regular en librerías y aunque no son necesariamente los títulos que los lectores van a ir buscando. Para homenajear a esa confusión, destacamos un libro que no es nuevo pero que lo parece: Introducción a Teresa de Jesús, de Cristina Morales. Se trata de una reedición, con nuevo título, de su novela Malas palabras, publicada originalmente en Lumen, que ahora recupera Anagrama, su actual sello. Para colmo, el título tenía que salir en marzo, y ha sido recuperado para mayo. La novela, narración en primera persona por boca de la propia escritora-santa o santa-escritora, va además acompañada de una nota a la edición en la que la propia autora da cuenta de las vicisitudes del texto.

5. Teatro mientras tanto

Los teatros no han entrado en la desescalada. Aunque teóricamente pueden abrir en fase 2, los empresarios han descartado hacerlo porque no es económicamente sostenible, y la mayor parte de los centros públicos se preparan para comenzar directamente con la nueva temporada a finales de verano. Mientras se espera, se puede recurrir a las obras emitidas en La 2 es teatro, programa de urgencia de la cadena pública que ha permitido ver Cervantina, de la compañía Ron Lalá, Páncreas, tragicomedia en verso de Patxo Telleria dirigida por Juan Carlos Rubio, y La ternura, de Alfredo Sanzol. Las dos primeras obras pueden versa online en la web de la cadena, y el jueves 28 se emite la última entrega, por ahora, del programa: La viuda valenciana, que se recuperó en 2010 en una renovación del clásico Estudio 1. No es lo mismo, pero es algo, y es mucho más que nada para quien no pudiera ver estas obras.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre