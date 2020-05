Irene Montero: “Baron Noir es la serie que mejor describe la militancia en un partido”

Publicada el 29/05/2020 a las 06:00

La ministra de Igualdad ha disfrutado de esta serie francesa disponible en HBO por consejo de Pablo Iglesias, y a este le llegó la recomendación del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Creo que hay bastante gente viéndola, pero yo llegué a través de ellos. Veo muchas series, es de las pocas cosas que consigo hacer en ratitos que voy sacando”. Lo que destaca Montero es la credibilidad de la serie. Para ella, “está hecha por alguien que conoce mucho y muy bien lo que es la militancia de una formación política en nuestro tiempo. No solo la política francesa, el partido socialista francés y la Francia Insumisa, sino que es alguien que conoce la militancia y las dinámicas que condicionan la vida política de partido”.

Según la propia experiencia de Irene Montero, “el trabajo que implica una campaña electoral, todo el trabajo que hay en torno a la candidata, el candidato, la definición de las campañas, las relaciones con las otras formaciones políticas, desde el más alto nivel hasta lo más cotidiano, en cada barrio… Eso es universal, con sus diferencias, y la serie lo refleja como ninguna otra que yo he visto. Lo que significa ser una persona que se cree la política y que combina sus principios políticos con el día a día, que puede ser más terrenal, y también más feo. También más hermoso, porque es donde encuentras la verdadera amistad, lealtades para siempre. Eso lo refleja con mucho conocimiento y con mucha sensibilidad y con mucha crudeza también”.

En la serie aparecen fugazmente contactos de la Francia Insumisa con Unidas Podemos, aquí llegan los matices para la ministra: “Aquí no han reflejado con toda la riqueza la relación entre la Francia Insumisa y Podemos, aunque entiendo que no era la principal intención.”

La serie entera es una aproximación a la tensión moral entre el fin y los medios, y sobre eso abunda Montero en que “esa es una de las reflexiones que hacemos siempre que estamos participando en la política y mas cuando se hace política partidaria e institucional. Muchas personas pueden ver la parte más cruda pero también la parte más hermosa y creo que los guionistas son muy conscientes de que eso existe. Todo aquel que quiera perseguir un objetivo de transformación social, que quiera cambiar las cosas y decide y ve que es útil participar de un colectivo o en la política institucional va a encontrarse con esos procesos, le gusten más o menos y tenga más voluntad o menos de cambiarlos”.

No tiene tanto un personaje o trama favorito, más bien “todos los personajes están bien construidos, tienen complejidad, no son o blanco o negro, son personas de carne y hueso aunque sea evidente que condensan muchos eventos de mucha intensidad, son personas complejas, con sentimientos contradictorios, con una capacidad de adaptarse a las circunstancias muy fuerte y una de las virtudes de la serie –con The Wire pasa algo parecido–, es que te permite, en su conjunto, comprender la historia. La protagonista es la historia, no un personaje concreto y ninguno se puede entender sin todo lo demás. Eso sí, la actriz que hace de presidenta tiene un papelón y su círculo de asesores, y Vero. El personaje de Jean-Luc Mélenchon, (Michel Vidal en la serie) está muy bien hecho en muchos aspectos. Está muy bien conseguido”.

La ministra de Igualdad añade otra virtud a la serie: “Hay candidatas y candidatos y hay luchas de poder para ver quien forma parte de ello. Creo que el poder está muy bien reflejado en esta serie, y la relaciones de poder, que en realidad es lo que es el poder, una relación”.

Sobre los parecidos y las diferencias de los panoramas políticos francés y español, Montero aclara que “la situación española es muy diferente, Francia es un sistema presidencial, nosotros somos una monarquía parlamentaria, creo que la tradición revolucionaria de Francia es una singularidad muy especial. Si creo que las personas que militamos en movimientos sociales y políticos reconocemos las dinámicas que se desarrollan en el día a día, tanto de la política institucional como de la vida militante del nivel de base y creo que eso es muy universal, con las particularidades de cada país”.

Y en lo que respecta a su conocimiento de la política francesa también piensa que la serie acierta: “Creo que refleja bien la realidad del partido socialista francés, de estos tiempos y de lo que en Francia ha ocurrido con el crecimiento de la Francia Insumisa. Nosotros somos compañeros con la Francia Insumisa a nivel europeo, compartimos la visión de crear una unión europea social. Mélenchon y la Francia Insumisa son unos aliados, y ellos también nos consideran así”.

Además de esta producción, a Irene Montero le han gustado mucho The Loudest Voice y The good fight: “En estas dos hay reflexiones también sobre los medios de comunicación que me parece también una cuestión preponderante”. Fuera, pero cercana a la política le ha gustado El cuento de la criada y Westworld aunque comenta un cambio importante: “Desde que soy madre, me resulta más fácil ver series que concentrarme en un estudio, en un ensayo, que tengo que hacerlo, pero me cuesta más encontrar los ratos. Con las series a la vez que descansas se reflexiona y se aprende mucho”.

Por último, preguntada sobre qué serie se podría hacer en el entorno político español, Montero mantiene que “aunque la política española de los últimos años está siendo muy intensa y daría para mucho, me voy a quedar con los medios de comunicación, el papel de los medios, la composición, los propietarios. Su papel en la política como hace The loudest voice y la participación de la Fox en la victoria republicana. Eso en España podría merecer una serie muy interesante”.