Muere el músico Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, a los 53 años víctima de un cáncer

Publicada el 09/06/2020 a las 11:46 Actualizada el 09/06/2020 a las 12:11

Pau Donés, líder de Jarabe de Palo, ha muerto este martes a los 53 años después de cinco años de lucha contra el cáncer, según ha informado la familia Donés Cirera en un comunicado que recoge Europa Press.

La familia ha agradecido a través Instagram al equipo médico y a todo el personal hospitalario "todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo", y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. En concreto, han dado las gracias al Hospital de la Vall d'Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, el Institut Català d'Oncologia (ICO), el Servicio de Paliativos del Hospital de Vielha y el Instituto Oncológico de la Vall d'Hebrón (VHIO).

Hace tan solo dos semanas que el grupo, responsable de grandes éxitos como 'La flaca' o 'Depende', publicaba por sorpresa un nuevo disco titulado 'Tragas o escupes', compuesto por once canciones y anticipado por un primer single titulado 'Eso que tú me das'. "'Eso que tú me das' es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido", explicaba Donés en un comunicado el 27 de mayo.

"Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no", añadía.

En el videoclip de este single aparece Pau Donés al frente de su banda cantando versos como este: "Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida".