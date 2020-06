Prepublicación

En infoLibre publica un adelanto de Manual de Gobierno progresista, de José Manuel Calvo, que la editorial Catarata pone a la venta el 22 de junio. El arquitecto, ex delegado de Desarrollo Sostenible (Urbanismo) del Ayuntamiento de Madrid entre 2015 y 2019, repasa en este título alguno de los desafíos a los que se enfrentó el Gobierno de Manuela Carmena dentro de su área, como la implantación de Madrid Central, las obras de Gran Vía o el proyecto de Madrid Nuevo Norte, más conocido como Operación Chamartín. Con este relato de los hitos urbanísticos del consistorio de Ahora Madrid, Calvo se propone cuestionar "el mantra de que únicamente la derecha saber gestionar" y demostrar "que la izquierda no solo tiene buenas ideas, sino que además es capaz de ponerlas en práctica". Reproducimos aquí el prólogo de Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, al volumen.

__________

Prólogo, por Manuela Carmena

Sí les he facilitado esta información es porque me parece importante, cuando presento a quienes desempeñan una actividad política, ofrecer esos datos que permiten saber de qué tipo de persona estamos hablando y de su necesaria coherencia entre lo que dice, lo que hace y cómo vive.

Conocí a José Manuel en 2015, cuando me incorporé a la candidatura de la plataforma de Ahora Madrid. Él había trabajado desde el mismo momento en que se constituyó la plataforma en el análisis de la ciudad. No había controlado (si es que alguien lo había hecho) la construcción de aquel cúmulo de alegatos que constituía nuestro programa electoral, al que, como resultaba obligado, José Manuel hace referencia en el libro. Más allá de la crítica general que he hecho en otros lugares a la “irresponsable” formulación de programas, con el que concurrimos a las elecciones de 2015 se convirtió en un lastre para nuestra acción de gobierno. Insistía demasiado en la paralización, que nuestros detractores nos acusaban de pretender, como José Manuel recoge con acierto cuando señala: “uno de los mayores errores que puede cometer un gobierno: acomodarse en el traje que le quieren colocar sus adversarios”. El precedente ofrece un referente a que tener en cuenta ante otras posibles candidaturas progresistas de futuro.

Constituido el Gobierno municipal, José Manuel fue, desde el primer día, colaborador indispensable para poner en marcha una nueva manera de entender la ciudad y, sobre todo, una forma distinta de gobernarla. Creo que eso queda bien reflejado en el libro.

José Manuel habla, analiza y teoriza ahora sobre el papel de la gestión. Se refiere, y se apoya, como no podía ser de otro modo, en nuestra experiencia de cuatro años en el gobierno de la gran ciudad de Madrid. No obstante, la reflexión va más allá. Con carácter más amplio, aborda y analiza —con sus luces, pero sobre todo con sus sombras— la gestión de los gobiernos de izquierda. Desde la introducción misma del libro, el autor arranca con una frase lapidaria: “La relación de la izquierda con ‘la gestión’ ha sido generalmente bastante tortuosa”. Ello es un gran lastre, específicamente en este caso. En el capítulo final del libro, después de haber desmenuzado los ejemplos del modelo de gobernanza que pusimos en práctica, vuelve a teorizar sobre la gestión de la izquierda.

No solo comparto la reflexión. Reconozco que eso de representar a la izquierda “gestionaria”, de la que he sido acusada, constituye uno de los mejores elogios que he recibido. También me lo han dicho, de otro modo, representantes de la derecha, valorando nuestra capacidad de llegar a acuerdos, con comentarios que siempre pueden estar condicionados por lo bien que consideran que les ha ido en las negociaciones cuyos resultados prejuzgaban negativos. Esa condición de “gestionaria”, tan criticada por la izquierda de las proclamas, esa que impulsó la candidatura cuya presentación tanto contribuyó a la pérdida de la Alcaldía, reconozco que me congratula. Eso es lo que explica, describe y valora este libro.

Selecciono algunas apreciaciones. “No es lo mismo plantear el conflicto como una lucha (contra) que como una negociación (con)”, a raíz, precisamente, del conflicto con el Ministerio de Hacienda que lideró nuestro concejal del ramo desde la primera de las opciones y que casi nos llevó a la ruina.