Pablo Alborán: "Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual"

Publicada el 17/06/2020 a las 18:34 Actualizada el 17/06/2020 a las 18:35

El cantante Pablo Alborán ha publicado este miércoles un vídeo en sus redes sociales en el que cuenta que es gay. "Estoy aquí para contaros que soy homosexual. No pasa nada, la vida sigue igual", asegura el músico en un vídeo de tres minutos de duración en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores.

Alborán asegura en el vídeo que lo hace público ahora porque necesita "ser un poquito más feliz de lo que ya era" y que, además de hacerlo por él mismo, lo hace porque "siempre he pensado que cualquier se puede sentir identificado con mis canciones, sin importar el género". "Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones", reconoce el artista.

"Mucha gente lo presupone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de amar a quien he querido. Me he sentido arropado y apoyado. En mi trabajo jamás me he sentido discriminado", cuenta el músico.

Alborán concluye el vídeo explicando que seguirá centrando su vida publica en su trabajo y en su música y que intentará seguir haciendolo "lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público". "Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Loco porque nos podamos ver pronto y enseñaros lo que estoy preparando. Viene un disco muy especial. Os mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va", finaliza el cantante.