Nico Ordozgoiti: “El humor en internet ha tenido una estética feísta que intento cambiar con mi trabajo”

Publicada el 01/07/2020 a las 06:00

Twitter es el universo del sarcasmo por excelencia en internet y muchos son los que opinan y comentan sobre la actualidad. Nico Ordozgoiti lo lleva al siguiente nivel. Director creativo con más de diez años de experiencia en el mundo de la publicidad, aprovecha sus conocimientos para fusionar el diseño con un lenguaje propio con el que compartir su punto de vista sobre todo lo que ocurre. Sus famosas portadas de revistas falsas han terminado por convertirse en un éxito rotundo.

Con su primera portada (“Ñeñeñe”) empezó a parodiar el mundo editorial y la sociedad en la que vivimos. Ordozgoiti explica su punto de partida: “Para parodiar el mundo editorial tenía que imitar su lenguaje y surgió un poco por casualidad a raíz de un artículo de Antonio Navalón, un articulista de opinión que por aquel entonces publicaba en El País. Hizo un artículo muy comentado sobre los millennials que decía básicamente que los millennials eran basura y que todo lo que hacían los jóvenes ahora estaba mal, que la sociedad se va a la mierda y que la gente no tiene los valores ni la constancia de antaño. Eso me llevó a pensar que había un montón de articulistas en los diarios generalistas que básicamente se dedican a ser unos cascarrabias, como Javier Marías o Pérez Reverte y demás. Decidí en ese momento que por qué no hacer una revista solo para ellos donde se quejaran de lo mal que está el mundo y del asco que dan los jóvenes y que nos dejen a los demás en paz”. Desde entonces, Ordozgoiti no ha dejado de sacar portadas de revistas con las que el público está encantado: “Tuvo bastante éxito. Les he ido cogiendo el tranquillo y me di cuenta que hacer una portada satírica es una buena forma de hacer humor sobre un tema, porque tienes una imagen única en la cual puedes meter muchos chistes a la vez y eso viaja muy bien en redes sociales, porque es muy fácil de compartir. También hay mucho hater, pero no les doy cancha, si son maleducados o muy bestias les silencio y ya está. Lo interesante es que me ha dado la vuelta, de repente me llevaban las portadas por WhatsApp, han salido de las redes sociales y de hecho retomé el contacto con algunos amigos de hace veinte años porque uno me dijo ¡tío, he visto esto tuyo! ¡Cómo mola! Y acabamos tomando unas cañas”.

Comenzó su carrera como director de arte digital en 2009 y desde entonces ha pasado por departamentos de creatividad de agencias como Ogilvy, Havas London, o China con clientes locales y globales. Ese gusto especial por el diseño y la ilustración también le han reportado varios premios en certámenes nacionales e internacionales incluyendo Cannes Lions, el Sol, el Ojo de Iberoamérica, el Club de Creativos o Laus.

Su éxito tampoco se reduce únicamente al ámbito laboral. Recientemente, en las semanas de confinamiento ha creado junto a Cova Díaz un cuento para que su hijo – y cualquiera que pueda interesarle – entienda por qué debían quedarse en casa. Cova se encargó de escribir el texto, ya que profesionalmente se dedica a la redacción publicitaria, y Nico se encargó de las ilustraciones. Una semana después, aprovechando sus ratos libres y noches en vela, terminaron el cuento que compartieron de forma gratuita a través de sus redes sociales. Confiesa a infoLibre que quedaron bastante sorprendidos con la acogida que recibió: “Nos acabaron llamando de varios países de América Latina, nos escribieron padres en Venezuela, en Costa Rica, en Colombia, profesores de niños de educación especial, nos entrevistaron en la televisión mexicana dos veces… Nos sentimos bastante abrumados. Era una cosa que nos había venido bien a nosotros y pensamos que como recurso ya que estaba hecho, lo podían usar otros padres”.

Aprovecha para compartir y denunciar la percepción irreal que puede verse generalmente en redes sociales en torno a la opinión hacia personajes públicos. Asegura que el puntito de humor ha de mantenerse siempre dentro de unos límites: “Criticar a personajes públicos parece que te permite llevarlo un poquito más al límite. Cuando critico a Ayuso o a Almeida me meto con cosas que han dicho o estaban haciendo en ese momento. En el caso de Ayuso no estaba metiéndome con ella, simplemente estaba replicando palabra por palabra lo mismo que decía ella. Está en un puesto de muchísima responsabilidad y dice unas barbaridades enormes. Yo solo las subrayaba poniendo un comentario con cierta dosis de sarcasmo. No creo que se pueda quejar mucho. Lo de lo de Almeida venía de la campaña electoral muy crítica con Carmena y además su política estrella era cargarse Madrid Central –que me parecía una barbaridad– entonces me meto con cosas muy concretas. Todo el tema de las críticas físicas a Almeida es una cosa que no me interesa para nada y me parece que deslegitimiza la crítica que le puedes hacer. La apariencia física de una persona no creo que debería ser objeto de crítica”.