“Pau Donés nos pidió 15 días antes de morirse una entrevista”: Évole estrena en Málaga 'Eso que tú me das'

Publicada el 26/08/2020 a las 16:36 Actualizada el 26/08/2020 a las 16:52

El Festival de Málaga acogió este miércoles la presentación de Eso que tú me das, la emotiva entrevista de Pau Donés, fallecido el pasado 9 de junio tras una batalla contra el cáncer desde 2015, con Jordi Évole.





“Pau nos pidió 15 días antes de morirse una entrevista”, relata Évole en una entrevista a Esquire. “Quiero dar una entrevista como nunca se la has dado a nadie. Porque me estoy muriendo”. Sentados en el idílico Vall d'Aran, el periodista y el cantante mantuvieron una larga conversación sobre la vida y el enfrentamiento a su enfermedad.

“Él lo que tenía miedo era no poder hacerla, que el cuerpo no se lo permitiese”, recuerda Évole. “"Empezamos a hablar, que Pau tenía un hilillo de voz, y acabó la entrevista por la tarde cantando".

El periodista narra cómo fue la entrevista: “Yo no quería hacer una cosa lacrimógena. Y sabía que él tampoco. Y como él y yo ya habíamos llorado, en la entrevista tenía que pasar otra cosa que no fuera el llanto íntimo entre dos amigos que saben que se están despidiendo. Entonces en la entrevista se habló mucho de la vida”. “El día después de la muerte de Pau no podía levantarme. Es como que me vino todo unido, porque estuvimos en contacto con Pau dos días antes de su muerte”, confiesa.

El documental, realizado por Producciones del Barrio, ha recibido un gran recibimiento entre los espectadores. El director Antonio Bayona recogía en un tuit sus sensaciones: “Impresiona la calma y la lucidez con la que Pau habla de la vida que se le escapa de las manos. Gracias Jordi por compartirla y a los dos por hacerla”.