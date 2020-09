Publicada el 19/09/2020 a las 06:00

Que las audiencias de la primera cadena de TVE están muy por debajo de sus principales competidoras hace mucho tiempo que no es noticia. De hecho, en el verano que termina ha marcado mínimo histórico con un 8,6. Completado ya su segundo año como máxima responsable de RTVE, Rosa María Mateo da muestras de intentar revertir, al menos en parte, esa situación.

Durante este mes de septiembre han saltado a TV1 el programa La Hora de La 1, la serie Historias de Alcafrán, una nueva edición de MasterChef Celebrity; y dos programas históricos de los informativos, Informe Semanal y En Portada, han cambiado sus cabeceras y diseño gráfico, aunque mantienen sus sintonías tradicionales. Mientras, se han eliminado los programas de relleno tras el Telediario 2 para que los espacios principales se inicien a las 22 .15 horas.

Este lunes, en horario de mayor audiencia nocturna se estrena la serie HIT; el sábado 26, tras Informe Semanal, nace el magazine La Pr1mera Pregunta, y el lunes 28, justo antes del TD1, debuta Como Sapiens, conducido por el actor Miguel Ángel Muñoz. Ya en octubre, aunque sin fecha concreta, dos espacios dirigidos al horario de máxima audiencia nocturna: el programa de entretenimiento conducido por Dani Rovira, y la serie Inés del Alma Mía, sobre la obra de Isabel Allende, con Elena Rivera y Eduardo Noriega como protagonistas.

Hugo Ibarra Toledo (HIT) es el típico educador poco convencional que llega a un centro escolar conflictivo, un argumento encarnado en el cine por actores como Sidney Poitier, Jennifer Gadner, Michelle Pfeiffer, Cameron Díaz y un amplio etcétera, hasta llegar a ser casi un subgénero. En esta serie de Joaquín Oristrell, que inicia el lunes su emisión, Daniel Grao encarna a HIT; Olaya Caldera es la directora del centro y Carmen Arrufat, Nourdin Batán, Oriol Cervera, Gabriel Guevara, Ignacio Hidalgo, María Rivera, Leire Cabezas, Melías Jesús y Krista Martín dan cuerpo a los principales alumnos.

Presentada en el reciente Fetsval de Vitoria, desarrolla en diez capítulos realidades de la juventud actual como la sexualidad, las autolesiones, las adicciones o la política y cuenta con un debate posterior en directo bajo el título de ¿Quién educa a quién?, en el que Mamen Asencio contará con protagonistas de la serie y una larga lista de estudiosos sobre la problemática escolar encabezados por María Galiana, la popular abuela en Cuéntame, que, al margen de su trabajo como actriz, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la enseñanza en secundaria.

El sábado de la semana próxima, el espacio Cine de Barrio, que está a punto de cumplir 25 años en pantalla, cambia a su presentadora de la última década, Concha Velasco, por Alaska, una cantante y actriz que debutó en TVE hace más de treinta años con La Bola de Cristal. En esa misma jornada, tras la emisión de Informe Semanal, nace La Pr1mera Pregunta, conducido por Lluis Guilera y María Gómez. Se trata de un magacín de información y entretenimiento, que contará para su estreno con Mónica Naranjo como invitada estrella, y la participación de Carlos Latre y Pilar Eyre.

Otra novedad, según informa la propia TVE, tendrá como protagonista al actor Miguel Ángel Muñoz, que conducirá Como Sapiens, el nuevo magacín de TVE dedicado a la gastronomía que se emitirá justo antes del Telediario de las tres de la tarde. En su nota, la cadena pública afirma que "la gastronomía es mucho más que cocina: viajes, historia, salud, cultura, curiosidades, emociones, los productos y sus productores, tradición culinaria, la cocina espectacular de los cocineros con estrella Michelin y los secretos de las recetas anónimas de nuestras abuelas".

Junto a Muñoz, estarán caras conocidas que participarán como colaboradores, reporteros o invitados del programa: Tania Llasera, Paloma San Basilio, Elena Furiase, Virginia Troconiz, Carlos Maldonado, Celia Villalobos, Fernando Tejero, Sole Jiménez, Carolina Cerezuela, Santi Rodríguez, Carmen Posadas, José Sacristán, Luis Merlo, Verónica Forqué y grandes cocineros como Martín Berasategui, Pepe Solla, Francis Paniego o Rodrigo de la Calle. Todos ellos contarán su forma de disfrutar de la comida, sus secretos, sus trucos, sus productos favoritos y sus pasiones gastronómicas ocultas.

A estas alturas de mes, los datos de los espacios ya estrenados son dispares. Se confirma que la quinta edición de MasterChef Celebrity es capaz de conservar el liderazgo al obtener casi un 25 por ciento de audiencia en sus cerca de cuatro horas de duración; no obstante, han sido numerosas las críticas que señalan el contrasentido de que llegue hasta las dos de la madrugada, mientras la cadena adelanta sus ofertas para el horario de mayor audiencia a las 22,10; se apunta, incluso, a la posibilidad de partir en dos emisiones para días sucesivos el actual formato, tal y como ha hecho Antena 3 con la serie Mujer.

Otras censuras, de carácter más general, provienen del colectivo RTVE Sin Personal, que señala la colonización de TVE por productoras externas en la mayor parte de las novedades que aquí reseñamos. Por su parte, la serie de José Mota no llegó al nueve por ciento en su debut, una cifra escasa en una noche "fácil" como la del viernes en la que la competencia no ofrece espacios de especial éxito. En cuanto al espacio La Hora de La 1, quizás sea pronto para emitir cualquier veredicto con tan solo dos semanas de emisión, ya que este género de magazines en los que cabe casi todo precisan de un rodaje más amplio para consolidarse como opción competitiva; de momento, sus audiencias en la parte política no superan a las obtenidas por Los Desayunos, y sí lo hacen levemente en las restantes tres horas a su antecesor La Mañana.

Por último, TVE ya promociona, sin comprometer fecha, otras dos apuestas para el horario de máxima audiencia. Se trata de un programa de entretenimiento, presentado por Dani Rovira, que la propia cadena afirma será "original, divertido, fresco, inteligente, bienhumorado y de servicio público", con sketches, reportajes y entrevistas. El espacio está producido por la propia Corporación, en colaboración con Good Mood y The Pool. Según ha informado RTVE, serán Daniel Écija y Andrés Varela los productores ejecutivos del programa. El otro espacio será Inés del Ama Mía, una serie basada en la obra homónima de Isabel Allende, con Elena Rivera y Eduardo Noriega como protagonistas.