Los teatros critican la "incertidumbre" ante la nueva orden de Sanidad y los cines piden extender su hora de cierre

"El problema de todo esto es la incertidumbre". Así evalúa Jesús Cimarro, productor teatral y presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, la nueva resolución de Sanidad con medidas contra el covid-19, aprobada por las autonomías en el Consejo Interterritorial del miércoles y publicada este jueves en el BOE. Aunque la orden no habla explícitamente de los recintos culturales, espacios como las salas de teatro y cine estarían incluidos dentro de los "establecimientos, locales comerciales y servicios abiertos al público" que, en las zonas afectadas por las nuevas limitaciones, deberán limitar su aforo al 50% y cerrar como tarde a las 22h. La publicación del borrador de la orden en la tarde del miércoles ya generó dudas entre los profesionales de la cultura, cuando Sanidad no aclaraba a qué medidas tendría que plegarse el sector o si se le podría incluir en algunas de las excepciones que contempla la norma.

El miércoles, los profesionales de la cultura más afectados se mostraban perplejos y expectantes ante la situación política: la resolución publicada por Sanidad debe ser aplicada por las comunidades, pero Madrid, donde se encuentran las 11 ciudades que estarían afectadas por la misma, ha asegurado que recurrirá la decisión. "Es muy difícil trabajar en unas condiciones en las que cambian las reglas del juego a mitad de la carrera", critica Cimarro. Los espectáculos en directo y el cine son algunos de los sectores que más han sufrido la crisis generada por el coronavirus. El 90% de las salas de música siguen cerradas, y teatros y cines tienen limitado su aforo (en Madrid, al 75%, pero han pasado ya por el 30% y el 50% en fases anteriores). De aplicarse finalmente la orden, las salas madrileñas tendrían que volver a un aforo máximo del 50% y ajustar sus funciones para cerrar puertas a las 22h. La medida, sin embargo, no afectaría gravemente a librerías o museos.

Esta última medida es la que más preocupa a las salas de cine, porque suprimiría su última sesión del día. "Tenemos margen para jugar con el aforo", cuenta Borja de Benito, portavoz de la Federación de Cines de España, "porque los cines tienen aún salas cerradas, de forma que si se limita el aforo pueden abrirse y dividir al público". Lo que les afectaría más económicamente sería un cierre obligatorio a las 22h. De hecho, quieren negociar con las distintas comunidades la posibilidad de cerrar el acceso de público a las 22h, pero sí realizar esa última proyección. Esgrimen el ejemplo del Reino Unido, que ya ha aplicado el cierre obligatorio a las 22h en bares o restaurantes, pero que permite a las salas hacer ese último pase. Es una medida que ya han tratado de negociar con la Comunidad de Madrid para las zonas ya confinadas, pero todavía no han obtenido respuesta. La resolución de Sanidad deja una puerta abierta: "La hora de cierre no podrá superar las 22:00 horas", dice el texto, "salvo las excepciones que se prevean". De Benito cuenta que, aunque tienen "vía abierta" de diálogo con el Ministerio, su negociación es ahora con las autonomías.

Cimarro defiende que la restricción de aforo no cambiará gran cosa en el nivel de seguridad de los espectáculos, que han hecho un esfuerzo por aplicar todas las medidas sanitarias: "Sabemos en qué situación estamos, pero nosotros ya hemos demostrado que el teatro es seguro: mantenemos la distancia entre butacas, tenemos geles hidroalcohólicos, en muchos espacios se toma la temperatura a los asistentes antes de entrar, se lleva a cabo la desinfección a fondo de las butacas, nadie se quita la mascarilla...". ¿Y cuánto puede afectar a los teatros y las compañías la nueva restricción, si llega a aplicarse? El productor explica que depende del espectáculo: en algunos casos, dice, sería posible seguir adelante, pero en otros no serían sostenibles. Aun así, reitera su compromiso en hacer lo posible por mantener abiertos los teatros: "Yo no voy a cerrar [los teatros Bellas Artes, La Latina y Reina Victoria, de su empresa Pentación], y creo que todos somos conscientes de que nuestra responsabilidad es seguir trabajando aunque perdamos dinero".

En la Comunidad de Madrid, la región donde se encuentran la decena de municipios afectados por la nueva orden, todos esperan a que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso mueva ficha. También la cultura.

