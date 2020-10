Los 'talent shows', los programas de citas y los contenidos sanitarios inundan la televisión internacional en el MIPCOM 2020

Publicada el 23/10/2020 a las 06:00

En la feria internacional MIPCOM, el mercado más importante del sector, no han faltado este año talent shows y concursos musicales, contenidos de corte sanitario y social experiments, de carpinteros y de mascotas, y tampoco los datings, los concursos y los reality. En los formatos presentados en la edición de 2020, celebrada online debido a la crisis sanitaria, las historias dramáticas basadas en hechos reales protagonizan numerosas producciones, siendo otra de las tendencias más identificables, como el hecho de que las protagonistas sean mujeres, algo que se ha normalizado en los últimos años.

La consultora internacional The WIT ha hecho pública la lista de los formatos de entretenimiento más adaptados hasta el momento en 2020, dentro del mercado online de MIPCOM. En primer lugar está el surcoreano The masked singer (2015) de MBC. El segundo lugar es para un clásico como Big Brother (Gran Hermano, 1999). Tres formatos se disputan en tercer puesto: Family Feud (1976), el game show que confirma la tendencia de la vuelta de los clásicos, la versión celebrity de Masterchef (2005) y el show musical también surcoreano I can see your voice (2015). El resto de los formatos están igualados en el cuarto lugar: The Alphabet Game (1996), más conocido como Pasapalabra; la vuelta de Temptation Island (La isla de las tentaciones, 2001); el formato del mundo del motor Top Gear (2002); el reality dating The Bachelorette (2003); el formato japonés que busca inventores Dragon”s Den (2011); el concurso musical All together now (2018); el reality británico The Circle (2018) y otro concurso musical, Sing on! (2020), con tres adaptaciones por parte de Neflix en diferentes territorios.

Dentro de la selección de formatos de entretenimiento que ha presentado The WIT en la categoría Fresh TV Formats, destaca la producción europea y especialmente alemana (que se puso en marcha mucho antes que otros países tras la pandemia), así como la falta de producciones procedentes del resto del mundo. En esta selección de los formatos producidos en los últimos meses se mezclan programas grabados antes de la pandemia y otros que se produjeron durante la pandemia o en los meses posteriores.

Entre ellos, tres talent shows musicales procedentes de Alemania y distribuidos por Banijay: The star in the star, donde seis famosos se transforman en su cantante favorito e interpretan un tema mientras el jurado debe adivinar su identidad del famoso; Famemaker, programa que hace que un jurado evalúe a cantantes que pueden ver pero no escuchar mientras cantan, y I got you babe, donde cantantes famosos cantan a dúo con muñecos al que les ponen la voz cantantes profesionales. En Holanda y distribuido por Talpa, Hit the road pone a cantantes conocidos a viajar en coche recogiendo a personas anónimas que cantarán una canción especial para ellos, con la oportunidad de llegar a una curiosa final.

Hay también contenido sanitario en dos formatos, de Newen: A real job: nurses (Bélgica), con famosos trabajando en un hospital para poner en valor el trabajo de los sanitarios, habiendo recibido una formación previa; The 100 waiting for an organ donor (Holanda), donde cien pacientes que esperan un trasplante son seguidos por las cámaras durante medio año. Quitting benefits es otro formato alemán de Banijay que realiza un experimento social en el que se muestra cómo cambia la vida de tres familias cuando se les da un trabajo, un cheque de 10.000 euros y un hogar en condiciones. Where does the money go?, distribuido por Line Up Industries de Holanda, muestra las cuentas de cuatro familias de diferentes clases sociales durante seis meses. El boxeador Idris Elba intenta que jóvenes problemáticos encaucen su vida a través del boxeo en el formato británico Fightschool, distribuido por Banijay Rights. El formato finlandés distribuido por Rabbit Films The flea market challenge muestra a tres personas que compiten por ser el mejor vendedor en un mercado de segunda mano durante tres horas.

Se han dado cita formatos estrenados en Reino Unido y distribuidos por compañías estadounidenses, como Mend it for money, distribuido por NBCUniversal Formats, en el que un restaurador tendrá que convencer a una persona para restaurar un objeto y repartirse el beneficio que genere; y Celebrity snoop pets, distribuido por Sony y estrenado por Channel 4, que pone una cámara a perros de famosos, y los espectadores deberán averiguar a qué famoso pertenece a través de tan singular visión. También del Reino Unido es Good with wood, distribuido por Magnify Media, donde expertos carpinteros compiten por crear los mejores y más sorprendentes diseños. Dieting with my dog, distribuido por Red Arrow Studios International, somete a alemanes con sobrepeso que tienen perros también con sobrepeso a una dieta conjunta.

Los dating shows continúan formando parte de las parrillas de medio mundo. Find me somebody to love, de Israel, distribuido por Fremantle, muestra como cuatro mujeres con carreras profesionales de éxito hacen un paréntesis en sus vidas durante un mes para encontrar el amor. En el formato ruso The Secret, distribuido por GPM ETV, una soltera y 25 solteros se rebelan secretos en rondas eliminatorias en plató. Alone together, de Dinamarca y distribuido por Banijay Rights, traslada a ocho solteros a una isla donde deben conocer a sus parejas y superar pruebas.

El concurso familiar Epic Game Show (Reino Unido), distribuido por Fremantle, mezcla elementos de diferentes concursos, mientras Split screen (Holanda), distribuido por Talpa Network, es un game show en el que dos imágenes representan un número (edad, distancia, altura, año…) que debe ser adivinado por los concursantes. En The five senses (Dinamarca), distribuido por Monday Media, concursantes famosos tendrán que utilizar los cinco sentidos para responder preguntas.

Sola/Solo es el formato original de Mediaset estrenado en España en Mitele Plus y distribuido por Mediterráneo en el que un personaje famoso es aislado en un piso de 45 metros cuadrados con cámaras siguiendo su vida las 24 horas del día.

El thriller brilla en la ficción

El thriller es uno de los géneros de ficción que mejor viaja, y la selección de The Wit en esta edición de Fresh TV de ficción ha estado dominada por las oscuras historias que transcurren en su inmensa mayoría en Europa, como también ha ocurrido en el Fresh TV de formatos de entretenimiento. La selección ha estado encabezada e inspirada por I may destroy you, de HBO, creada y protagonizada por Michaela Cole: la serie parte de una violación bajo de los efectos de las drogas que sufre la protagonista y que está basada en la experiencia personal de Cole. Las historias dramáticas basadas en hechos reales protagonizan numerosas producciones, siendo otra de las tendencias identificables, como el hecho de que las protagonistas sean mujeres, algo que se ha normalizado en los últimos años.

La miniserie británica Des (All3media International) está basada en el libro que retrata al asesino Dennis Nielsen, interpretado por David Tennan, que mató a 12 personas entre 1978 y 1983. Otra historia real que conmocionó a los suecos en los años ochenta se cuenta en The hunt for a killer (Banijay Rights), sobre el brutal asesinato de una niña de 10 años cuyo caso es reabierto. De Noruega llega For life (NENT), una serie policíaca que se desarrolla en dos líneas temporales, con una mujer policía que está en la actualidad está en prisión. La coproducción sueco-danesa The investigation (Fremantle) relata los hechos reales de la compleja investigación del asesinato de una periodista sueca en 2017 a manos de Peter Madsen, dueño del submarino UC3 Nautilus. En A good man (Yellow, Black and White) una joven policía de Moscú llega a una pequeña localidad a investigar una serie de asesinatos, pero lo que no sabe es que el detective local es el serial killer. Sherlock: The russian chronicles (Yellow, Black and White) da un giro a las historias de Holmes, para trasladarlo a Rusia en su persecución de Jack el Destripador.

Ikotka (GPM ETV) es la búsqueda que emprende un joven de 19 años tras la desaparición de sus padres, que le llevará a lugares inquietantes y perdidos en la lejana Siberia. La turca Interrupted (Inter Medya) cuenta la muerte de un joven periodista en un accidente, que tiene la oportunidad de volver a la vida en el cuerpo de un policía para resolver las circunstancias de su misteriosa muerte. Petra (ITV Studios) es la adaptación italiana de una de las novelas de la escritora española Alicia Giménez-Barlett, protagonizadas por la detective Petra Delicado, que debe investigar casos violentos de asesinatos.

Veneno (Atresmedia International), de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha sido la representación española en este Fresh TV y cuenta la trágica historia de Cristina Ortiz, conocida como La Veneno, mujer transexual, estrella de la televisión y juguete roto que se ha convertido en icono español del colectivo LGTB. Me, a juror at the maxi trial es una producción italiana (Asacha Media Group) con estructura de docudrama que cuenta el macroproceso que se llevó a cabo contra la mafia de Sicilia en los años ochenta, a través de una de las juezas que formaron parte del proceso. Who died?, de Israel, es la historia real de un joven sin ambiciones que es diagnosticado con cáncer y es entonces cuando descubre la pasión por la vida y un nuevo amor. Something to hide cuenta los tristes acontecimientos que llevaron a un respetado hombre de negocios francés a la cárcel, acusado de abuso por parte de su nieto de 9 años. Después de pasar en prisión más de una década, su nieto reconoció haber mentido. Las vivencias de una psiquiatra turca entre las paredes de su consulta forman The red room (Eccho Rights), una serie basada en los testimonios reales de los pacientes.

The Agency es la adaptación turca de la serie francesa Call my agent, sobre los trabajadores de una agencia de representación de actores y actrices. La serie brasileña End (Globo Studios) cuenta el reencuentro de cinco amigos, que han disfrutado de la vida en las playas de Río de Janeiro entre los años sesenta y los ochenta, por el funeral de uno de ellos. Armas de mujer (NBCUniversal) está producida y protagonizada por Kate del Castillo, y será la primera serie original de la OTT Peacock en español. Cuatro mujeres enfrentan su peor pesadilla cuando la policía arresta a sus maridos, relacionados con una organización criminal.