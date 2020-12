Fallece el escritor británico John le Carré a los 89 años

El escritor británico David John Moore, más conocido por su pseudónimo John le Carré, ha fallecido a los 89 años en Cornwall tras no superar una enfermedad, según ha informado la agencia literaria Curtis Brown y recoge Europa Press.

"Con gran tristeza debo compartir la noticia de que David Cornwall, conocido por el mundo como John le Carré, falleció el sábado por la noche en Cornwall después de una corta enfermedad (no relacionada con covid-19). Tenía 89 años", ha informado el CEO de Curtis Brown, Jonny Geller.

With much sadness, I must announce the passing of one the world’s great writers - John le Carré.https://t.co/hpPFA5nA6D pic.twitter.com/HbC3WZzQFF