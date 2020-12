El mundo de la danza recuerda a la diva Alicia Alonso en el centenario de su nacimiento

Publicada el 21/12/2020 a las 06:00

Este lunes 21 de diciembre se celebra por primera vez el Día Iberoamericano de la Danza en homenaje a la conocida bailarina de ballet Alicia Alonso. La fecha no fue elegida al azar: en esta misma fecha nació hace justo cien años la artista. Con motivo de este centenario ya se están celebrando en Cuba y otros países, como España, numerosos homenajes. Como, por ejemplo, la publicación de un libro escrito por la propia bailarina o la Gira Centenario Alicia Alonso.

Este tour, que se realizará del 7 de abril al 31 de mayo de 2021 y que estará producida por Espectáculos y Ediciones, pasará por 32 teatros españoles. El espectáculo contará con un elenco integrado, entre otros, por la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Anette Delgado, además de estrellas del ballet cubano y primeros bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires. La gira cuenta además con la dirección artística de quien fuera una de las figuras masculinas más importantes del Ballet Nacional de Cuba, el primer bailarín Orlando Salgado, uno de los partenaires que tuvo Alonso en su última etapa.

Por su parte, en el libro publicado por Ediciones Cumbres, Diálogos con la danza, y escrito por la propia homenajeada, se alternan entrevistas, análisis estéticos y testimonios sobre grandes personajes con los que la bailarina compartió su trabajo artístico, como Fokine, Massine, Tudor y Balanchine. Además, Alonso incluyó en esta obra sus propias concepciones, experiencias, principios y memorias que seguirán siendo de interés para estudiantes de danza y para el público en general, justo catorce meses después de su muerte, el pasado 17 de octubre de 2019.

Alicia Alonso, que fue prima ballerina assoluta y directora general del Ballet Nacional de Cuba, nació en La Habana hace un siglo. A los 11 años comenzó sus estudios en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Posteriormente, se trasladó a Estados Unidos y continuó su formación con Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores eminentes de la School of American Ballet.

Su actividad profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales Great Lady y Stars in your eyes. Un año más tarde, ingresó en el American Ballet Caravan, antecedente del actual New York City Ballet. y en el mismo año de su fundación,1940, Alonso se incorporó al Ballet Theatre of New York. Ocho años más tarde fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba.

A lo largo de su carrera Alonso obtuvo numerosos reconocimientos entre los que destacan: la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España; la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid; La Orden de las Artes y Las Letras de la República Francesa o el título de Heroína Nacional del Trabajo de la República de Cuba. Además, en 2017 recibió el título de Embajadora Mundial de la Danza otorgado por la UNESCO. Cabe destacar que Alonso cuenta con una Cátedra de Danza con su nombre en la Universidad Complutense de Madrid y la Fundación de la Danza y el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos.