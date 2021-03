Publicada el 01/03/2021 a las 06:00

Universo Renacimiento de Batman, número 52. En una entrega en la cual la guerra entre el hombre murciélago y el Joker se recrudece, una sorprendente figura emerge entre las viñetas. Se trata de un hombre corpulento que, con semblante serio y los brazos extendidos hacia izquierda y derecha de la mesa, narra los últimos hechos acontecidos en la actualidad de Gotham. Acompañado del rótulo Noticias en VIVO, no es difícil identificarle como un trasunto nada disimulado de Antonio García Ferreras.

¿Soy yo, o sale Ferreras en el 52 de Batman? pic.twitter.com/jw7fqaGTr3 — ꒑ꊿꁲꃔ ꁲ꒒꒦tꁲꌅꑀꑒ (@joanitoad) February 19, 2021

En cuanto la imagen comenzó a correr por Twitter, muchos tuvieron claro quien se encuentra detrás de este homenaje: Jorge Jiménez. A sus 34 años, este dibujante nacido en Cádiar (Granada) ganó relevancia con dos adaptaciones que seguían el camino inverso al habitual, ya que iban del audiovisual al cómic: las de la saga Parque Jurásico y, ya en DC, de la serie Fringe: Al límite. Luego vendrían Smallville, Superboy o su gran sueño, Superman (también en el Universo Renacimiento).

Reconocido en 2018 como mejor dibujante nacional gracias a un estilo personal en el que combina influencias japonesas y estadounidenses, el de Jiménez es el último de una larga lista de guiños a España desde una industria en la que nuestro país ha mostrado ser un enorme motor de talento.

Viva Marvel ‘manque’ pierda

Uno de los primeros españoles en triunfar por todo lo alto y alcanzar las grandes cabeceras de Marvel y DC fue el historietista Carlos Pacheco. Con referencias castizas a lo largo de su carrera a la Virgen del Rocío o el Betis, en una entrevista para JotDown hablaba de ellas como “pago de un tributo a mis propios dioses” dentro de unas páginas protagonizadas por superhéroes que el propio Pacheco ha calificado habitualmente de “dioses laicos”.

El autor, nacido en San Roque en 1961, atesora una incontable ristra de reconocimientos en el mundo del tebeo, además de la Medalla del Campo de Gibraltar y la de la Provincia de Cádiz. Afirma que las compañías “nunca” le han llamado la atención por estas “morcillas ibéricas”. Una de las más delirantes, que reconoce en la misma entrevista, fue llamar a dos policías Jander y Gromenauer en homenaje a Chiquito de la Calzada.

No es este, de hecho, el único guiño que ha recibido el inclasificable humorista malagueño. Tanto Álvaro López Ortiz y David López López como Pere Pérez le han hecho un hueco en sus viñetas, en Catwoman y Batgirl respectivamente. Curiosamente, en ambas cabeceras su profesión era taxista, y fue cogiendo un taxi donde se pudo ver a quien un día fue Gregorio Esteban Sánchez Fernández por última vez en una imagen pública (dando como resultado una genial anécdota a la altura del personaje).

El éxito viñetero de Chiquito despertó en su día la envidia de El Gran Wyoming, que pidió abiertamente en El Intermedio un homenaje equivalente. Pere Pérez satisfizo sus deseos en un tebeo de Batgirl. Eso sí, el dibujante barcelonés aprovechó para colar también a quien por aquel entonces era el gran enemigo de Wyoming en laSexta: Andreu Buenafuente. Un mítico colaborador del presentador de Late Motiv, David Fernández, también tuvo su momento de gloria. Fue, cómo no, caracterizado como Rodolfo Chikilicuatre y gracias al ilustrador nacido en Sabadell Juan Santacruz.

Cuando estás leyendo tranquilamente un cómic y ves al Gran Wyoming y a Andreu Buenafuente. pic.twitter.com/ZjpJCWk2j8 — Estoy hasta el nabo (@bythehost) September 11, 2015

Y hablando de cómicos, Francisco Marhuenda es otra de los personajes que ha tenido su espacio en el tebeo estadounidense. Con el nombre en clave de Frank Marhuender, el ilustrador Daniel Acuña (Águilas, Murcia, 1974) le coló nada menos que en la serie Capitán América. Su mano izquierda en las tardes de fin de semana de laSexta, Cristina Pardo, apareció en la misma saga como Christine Brown, gracias al lápiz del albaceteño Jesús Saiz.

NO ES UNA BROMA: Paco Marhuenda en el último cómic USA del Capitán América.https://t.co/Fnaq5xmuj3 pic.twitter.com/OMi4c3OsDk — Pedro Torrijos (@Pedro_Torrijos) November 2, 2015

Hola @cristina_pardo, no sabía que hicieras doblete en los cómics de #CaptainAmerica 'Christine Brown' :))) @Marvel pic.twitter.com/48bNPnd6i8 — CARLES CUEVAS (el cómico del chihuahua) (@carlescuevas) May 26, 2016

Hulka, sé fuerte

Históricamente, la política no sale muy bien parada en los cómics. Quienes detentan el poder soberano suelen actuar despóticamente, menospreciar a los superhéroes y minusvalorar la amenaza de los villanos (cuando no son conniventes con ellos). Las referencias a políticos españoles no son ninguna excepción.

Uno de los casos más sonados es el de Esperanza Aguirre. En 2018 protagonizó, de la mano de una trasunta, una delirante escena en Jennifer Walters Hulka 2. Que coman pasteles. El barcelonés Julián López la presenta, cómo no, en medio de un altercado al volante mientras lanza todo tipo de improperios. Mucha atención a un detalle de la primera viñeta. En el parasol pueden verse diversos sobres. Al menos uno de ellos tiene como remitente a “Mr. Barc…”.

Y Christine Brown (@cristina_pardo ) en lCapitán América. Se ve La Sexta al otro lado del charco pic.twitter.com/YQNDQIHVQO — CorneliaG (@CorneliaGraco) February 19, 2021

El PSOE tampoco se ha librado. Un caso especialmente curioso, según contó la periodista Alba Ramos en El Español, es el de Alfredo Pérez Rubalcaba. El exdirigente socialista, tristemente fallecido en 2019, no era la base original para un breve personaje que critica y juzga la actuación de los X-Men. La referencia era el expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad (una personalidad casi igual de controvertida que el Chikilicuatre a la que también dio vida David Fernández).

Sin embargo, el editor pidió a Carlos Pacheco que le quitase pelo para hacer el parecido menos evidente. El resultado es una reconstrucción de Rubalcaba tan certera como involuntaria. Pese a todo, en Irán reconocieron la influencia de Ahmadineyad y no se lo tomaron nada bien.

Siguiendo con parecidos razonables en comic USA

aqui esta Mahmud Ahmadineyad (aunque muchos piensen en Rubalcaba) pic.twitter.com/ni5ejdysYd — Jose Menendez Zapico (@zapi) May 25, 2016

José Luis Rodríguez Zapatero es otro político que no ha escapado del afilado lápiz de los dibujantes españoles. En su caso fue además tránsfuga, por mediación del valenciano Salvador Larroca. El expresidente apareció en las dos grandes cabeceras del tebeo estadounidense, primero en DC y más tarde en Marvel.

Zapatero en la ONU en un cómic de Superman pic.twitter.com/Ka65jEowQU — GeekIndignado️ (@GeekIndignado) January 31, 2016

Larroca es uno de los dibujantes más prolíficos a la hora de incluir este tipo de guiños. Sus homenajes se han dirigido al locutor Constantino Romero, los actores Eduardo Noriega y Lola Herrera, el recordado periodista Juan Antonio Cebrián y todo el equipo del programa radiofónico La rosa de los vientos o el cocinero Alberto Chicote.

La familia real del cómic nacional

Pero ninguno fue tan sonado como el de la reina Letizia, por aquel entonces aún princesa. En 2006, Larroca la representó en la saga de Marvel Newuniversal ejerciendo su anterior faceta de presentadora de informativos.

Ya no recordaba que Salvador Larroca puso a Letizia a dar las noticias en Marvel. pic.twitter.com/id8Jyio9Hl — mort (@mort) August 2, 2019

Lo curioso es que la relación entre esta editorial y la monarquía española viene de lejos. El dibujante Mike Mayhew (nacido en Arizona y sin vínculos conocidos con España) retrató un año a antes a Magneto, el gran villano de los X-Men, tomando como punto de partida una imagen de Juan Carlos I. El objetivo era transmitir una sensación de autoridad y solemnidad, eran otros tiempos en los que el rey parecía encarnar esos valores. Pero este hecho no sintió nada bien en el entorno del emérito, hasta el punto de que Marvel se vio abogada a pedir disculpas a la Casa Real. Quizá fue aquí donde el exmonarca residente en Abu Dabi encontró inspiración para su gran legado: la frase “lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.

Cuando Juan Carlos I sirvió de inspiración para el malvado Magneto.https://t.co/wskFUjtIjD pic.twitter.com/uyALWyp4Re — Strambotic (@Strambotic) August 5, 2020

Carmen Carnero, David Aja, Pascual Ferry, Mikel Janín, Carolina Bensler, Natacha Bustos, Marcos Martín o el archiconocido Salva Espín son otros referentes del cómic mundial con denominación de origen española. Con este arsenal de autores y autoras podemos esperar que los guiños a nuestro país no hagan más que aumentar tomo a tomo.