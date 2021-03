Muere Bertrand Tavernier, director de 'La vida y nada más' o 'Capitán Conan', a los 79 años

El aclamado cineasta Bertrand Tavernier, director de filmes como Un domingo en el campo, Capitán Conan o Crónicas diplomáticas, ha muerto a los 79 años en Sainte-Maxime, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Ganador de cuatro Premios César, fue nominado al Oscar por 1280 almas, se alzó con un BAFTA en 1990 por La vida y nada más y obtuvo el Oro de Plata a la mejor dirección en el Festival de Berlín por La carnaza en 1995, ente otros reconocimientos.

Ha sido el Institut Lumière de Lyon el que ha anunciado el fallecimiento del reconocido realizador en redes sociales. "Con su esposa Sarah, sus hijos Niels y Tiffany y sus nietos, el Institut Lumière y Thierry Frémaux tienen la tristeza y el dolor de dar a conocer del deceso de Bertrand Tavernier en el día de hoy", escribió.

Avec son épouse Sarah, ses enfants Nils et Tiffany et ses petits-enfants, l'Institut Lumière et Thierry Frémaux ont la tristesse et la douleur de vous faire part de la disparition, ce jour, de Bertrand Tavernier. pic.twitter.com/apVuXzYgmS