La nueva temporada del Teatro Real traerá diez estrenos para "salir de la cueva" de la pandemia

Publicada el 20/05/2021 a las 19:48 Actualizada el 20/05/2021 a las 20:29

El Teatro Real ha presentado la temporada 2021/22 con 16 óperas –de las cuales, diez serán estrenos en el coliseo madrileño– que llegará a partir del próximo mes de septiembre en "un contexto más esperanzador" con el objetivo de salir "de la cueva de la pandemia" de coronavirus, según informa Europa Press.

"Esta temporada es el resultado evidente del esfuerzo por seguir estando abiertos en estos tiempos. Ahora que se vislumbra la salida de la pandemia, el esfuerzo es para decir que no hemos perdido el tiempo ni nuestras ambiciones", ha señalado en rueda de prensa el presidente del Teatro Real, Gregorio Marañón.

En total, en esta temporada habrá 282 representaciones (40 más que el año pasado), de las cuales 124 serán funciones de ópera. Entre los títulos a destacar de las novedades, el estreno absoluto de la ópera de Luis de Pablo, El abrecartas –a partir de la novela homónima de Vicente Molina Foix–o Parténope, de Händel.

Además, habrá nombres destacados del panorama teatral patrio, sobre todo con Extinción, una coproducción con el Teatro de la Abadía que contará con la Agrupación Señor Serrano o Juana de Arco en la hoguera, con Àlex Ollé en la dirección escénica, Juanjo Mena –otro estreno– como responsable de crear el universo musical y la actriz Irene Escolar como la heroína francesa.

Será también un momento especial porque esta temporada traerá el cierre de la tetralogía de Wagner con El ocaso de los dioses –"hemos aguantado el tipo durante la pandemia", ha defendido el director artístico del Real, Joan Matabosch, respecto a este proyecto–, de nuevo con Pablo Heras-Casado al frente de la dirección musical.

Asimismo, Matabosch también ha resaltado el regreso de Nabucco de Verdi al Teatro Real, que "no será un estreno, pero casi como tal". Esta ópera, que se estrenó en el año 1842 en La Scala de Milán, está considera como la primera pieza de Verdi que llegó a los escenarios en Madrid y en el Teatro Real fue una habitual del repertorio hasta 1871. A partir de esa fecha, han pasado 151 años sin sonar el Coro de los esclavos en las paredes del Real.

Rufus Wainwright o Prokofiev

Habrá otras propuestas destacadas, como la híbrida del músico Rufus Wainwright, Hadrian, una muestra del belcantismo pop con fotografías de Robert Mapplethorpe. Y a ellos se sumarán títulos populares del repertorio lírico, como Las bodas de Fígaro, La Cenerentola, Lakmé o La bohème.

También están programadas piezas barrocas como Rey Arturo, de Henry Purcell, y otras obras del siglo XX raramente interpretadas: El ángel de fuego, de Sergéi Prokófiev (estreno en España) y Siberia, de Umberto Giordano. De esta manera, los títulos de esta próxima temporada van del siglo XVII a la actualidad.

Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, ha adelantado además que para el año 2022 se espera recuperar el festival Universal Music, parado en los últimos dos años por la pandemia. Respecto a ampliar aforo o reducir otras medidas sanitarias, por el momento ha asegurado que desde el coliseo madrileño se está "expectante" a las recomendaciones de las autoridades.

El regreso de Plácido Domingo

El tenor español también ha sido otro de los nombres propios, tras haber anunciado la semana anterior su regreso a España con dos actuaciones: una el próximo 9 de junio en el Auditorio Nacional de Madrid con una gala benéfica y otra el 18 de agosto en el festival Starlite de Marbella, un año y medio después de su última actuación en escenarios españoles.

Marañón ha confirmado que en esta temporada no estará finalmente el cantante de ópera, pero ha dejado la puerta abierta a un regreso. "No hay ninguna duda de que nos encantaría que vuelva a cantar aquí, pero eso es un futurible que no toca en esta temporada, en la que Plácido Domingo no va a cantar", ha señalado.