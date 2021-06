Sólo el 22% de los mayores de 16 años visitaron algún museo o exposición desde su reapertura tras el confinamiento

Publicada el 10/06/2021 a las 15:33 Actualizada el 10/06/2021 a las 15:34

El 22% de la población española mayor de 16 años ha visitado, como mínimo, un museo o una exposición, en los meses transcurridos desde la reapertura tras el confinamiento hasta diciembre de 2020, según el estudio El público de museos en tiempo de pandemia. Impacto del covid-19, realizado por el Ministerio de Cultura que recoge Europa Press. Este estudio tiene como objetivo conocer el impacto del covid-19 en los hábitos de visita y actitudes del público de los museos y complementa el presentado el pasado 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, bajo el título Los museos españoles ante la pandemia del covid-19. Los datos se han obtenido a partir de una encuesta online realizada en diciembre de 2020 y dirigida a una muestra representativa de la población española mayor de 16 años consumidora de actividades culturales.

Siete de cada diez personas declaran que solían visitar los museos o exposiciones en su tiempo de ocio antes de la pandemia, porcentaje inferior a la asistencia al cine (82%) y similar a la asistencia a conciertos. Sin embargo, solo el 22,5% eran visitantes habituales, que acudían a museos con regularidad. Frente a ello, el 64% señala que, antes de la pandemia, visitaba museos solo o sobre todo cuando viajaba. El estudio destaca, por lo tanto, la estrecha relación que existe entre la visita a museos y el turismo.

Durante el confinamiento, los visitantes habituales de museos antes de la pandemia son quienes más han participado en la oferta digital de los museos. Las actividades con mayor índice de participación han sido la visita a exposiciones virtuales, seguida por la asistencia a actividades en streaming y escuchar podcasts. Para el 41%, el museo virtual nunca podrá reemplazar a la visita presencial. A ello se suma casi un 35% de personas que opinan que los recursos digitales son un complemento o preparación para la visita presencial.

Según los resultados de las encuestas, el 22% de la población española mayor de 16 años ha visitado, como mínimo, un museo o una exposición, en los meses transcurridos desde la reapertura hasta diciembre de 2020. Frente a este dato, casi el 78% no ha visitado museos debido a las restricciones, a la sensación de inseguridad y a que no tenía adquirido ese hábito.

El estudio identifica cuatro perfiles de población en relación con la visita a museos tras el confinamiento: un 10% eran antes visitantes habituales; un 12% formado por personas que no visitaban museos con regularidad y que sin embargo sí lo han hecho durante la pandemia; un 12% de personas que eran usuarios frecuentes y que, al contrario que los anteriores, no se han decidido a volver a los museos tras el confinamiento y más del 65%, que corresponde a la población que no tenía anteriormente hábito de visitar museos, y que tampoco lo ha hecho en tiempo de pandemia.

El estado anímico es un factor que condiciona la decisión de visitar o no museos en tiempo de pandemia. Casi el 45% de los encuestados expresa preocupación. Esta proporción aumenta en 7 puntos, hasta el 52%, entre quienes han dejado de visitar museos, grupo que también muestra tristeza o enfado en mayor medida que el resto de perfiles. Por otro lado, si entre la población en general hay un 16% de personas que dicen estar animadas, este porcentaje aumenta en 8 puntos, hasta el 24%, entre los que han retomado las visitas después del confinamiento.

Otro dato del estudio es relativo a la vacunación. Más del 80% de las personas que no visitaron un museo después del confinamiento expresaban en diciembre de 2020 su intención de no visitarlo hasta que se les hubiera administrado la vacuna.

Los visitantes postconfinamiento

Al igual que antes de la pandemia, la mayor parte de las personas han visitado los museos en compañía de su pareja, familia o amigos. Ahora se reducen las visitas en grupo organizado, que no llegan al 1%, y aumentan porcentualmente las visitas realizadas en solitario, cerca del 16% frente al 5,6% que reflejaba la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019.

Más del 40% de las visitas se han realizado a museos situados en la misma provincia en la que reside el usuario. Y aproximadamente una cuarta parte, un 25,5%, corresponde a museos del mismo municipio de residencia.

Casi un tercio de los encuestados considera que los museos no deben cambiar sustancialmente sus criterios de programación con motivo de la pandemia. Solo el 13,7% opina que deberían reducir sus actividades ante las nuevas prioridades impuestas por la situación.