El fotoperiodista español Emilio Morenatti gana un Pulitzer por su retrato de las residencias de ancianos en la pandemia

El fotoperiodista español Emilio Morenatti, de la agencia de noticias The Associated Press en España, ha ganado un premio Pulitzer por sus fotografías que reflejaron el impacto del coronavirus en las residencias de ancianos, según informa Europa Press.

Entre las imágenes, Morenatti capturó a ancianos a través de láminas de plástico, trabajadores de la morgue sacando cuerpos y a un paciente de covid tomando el sol en una cama de hospital cerca de la playa, según explica la agencia.

