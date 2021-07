'Diccionario ilustrado BOE-español': una guía para desentrañar el lenguaje de la burocracia

La periodista Eva Belmonte tenía dos certezas: 1) en el Boletín Oficial del Estado figuran cada día buena parte de las triquiñuelas del Estado y alguna de las políticas que cambian del día a la noche la vida de los ciudadanos, y 2) el BOE no hay quien lo entienda. Por esas dos certezas creó en 2012 la web El BOE nuestro de cada día, que analiza y explica las decisiones más importantes del boletín. Ahora la directora de la Fundación Civio se alía con el dibujante Mauro Entrialgo para recoger algunas de las lecciones aprendidas a golpe de BOE. Lo hacen en Diccionario ilustrado BOE-español, escrito a modo de enciclopedia humorística y editado por Ariel, del que recogemos tres entradas.

Disponibilidad presupuestaria

Coletilla que vacía de contenido, hasta saber más, cualquier medida. Apéndice en cualquier anuncio, ley, orden ministerial o decreto que apruebe alguna medida que necesite dinero para ejecutarse, sobre todo si se trata de subvenciones, que en realidad adelanta que esa norma no vale nada hasta que se le asigne el cachito de presupuesto que toque. Si una ayuda se anuncia y el texto legal que la crea reza que su cuantía dependerá de la disponibilidad presupuestaria, lo mismo se pueden repartir mil millones en subvenciones que cero. O acabar llegando a tres personas.

Uso y abuso

Cuando se anunció el bono térmico, una ayuda contra la pobreza energética añadida al bono social de electricidad, por ejemplo, se dijo que iba a llegar a muchísimas personas necesitadas y que iba a suponer una ayuda importante para el pago de la calefacción. Se aprobó en octubre de 2018, y ya entonces avisaron que no se iba a pagar hasta después del invierno (el frío de ese año no computaba). Y que se repartiría dependiendo de lo cruda que fuera la meteorología en la zona en la que vivieras y el nivel de pobreza de cada hogar. Pero ¿de cuánto dinero estábamos hablando? Pues en principio se estableció un mínimo de 25 euros anuales por casa, pero en realidad todo dependía de la «disponibilidad presupuestaria». Así que hasta mucho después, ya en verano, no supimos que el total a distribuir fueron 75 millones.

Otras veces esta disponibilidad presupuestaria se traduce en tonto el último. Así pasó con unas ayudas al alquiler en la Comunidad de Madrid que se iban concediendo por orden de llegada hasta que se acabara la pasta. Y claro, buena parte de quienes tenían derecho, con la norma en la mano, se quedaron fuera.