Almodóvar agradece el apoyo al cartel censurado por Instagram: "Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan"

Publicada el 12/08/2021 a las 12:17 Actualizada el 12/08/2021 a las 12:18

El director de cine Pedro Almodóvar ha agradecido el apoyo al cartel de su última película Madres paralelas, que fue censurado por Instagram, después de que la plataforma haya dado marcha atrás y haya permitido su publicación. "Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano", ha explicado Almodóvar en un comunicado recogido por Europa Press.

Facebook, propietario de Instagram, ha restablecido la publicación del cartel de la película de Almodóvar y ha pedido disculpas por haberlo retirado porque aparecía un pezón en la imagen. "Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de Madres paralelas, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios", ha expresado el director manchego.

Para Almodóvar, este apoyo ha permitido que "las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente". "Es una victoria vuestra, una gran victoria", ha añadido el cineasta, quien ha asegurado que "por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común" y ha expresado su deseo de que la película "esté a la altura" de las expectativas de quienes le han apoyado.