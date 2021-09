Muere Michael K. Williams, Omar Little en 'The Wire', a los 54 años

Publicada el 07/09/2021 a las 08:47 Actualizada el 07/09/2021 a las 08:48

Michael K. Williams, el actor que dio vida al mítico y carismático Omar Little en la aclamada serie The Wire, ha fallecido a los 54 años de edad. La muerte del interprete, también conocido por sus trabajos en series como Boardwalk Empire y la más reciente Lovecraft Country, fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn el lunes por la tarde, según informa The New York Post y recoge Europa Press. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, el 22 de noviembre de 1966, Williams se incorporó a la industria del entretenimiento como bailarín y coreógrafo, participando en videos musicales y en giras de artistas como George Michael o Madonna.

Williams se dedicó a la actuación después de ser descubierto por Tupac Shakur, lo que le llevó a interpretar al hermano del personaje de Shakur en la película Bullet de 1996.

El papel que le lanzó a la fama, el del antihéroe Omar Little en The Wire y que interpretó en 51 capítulos de las cinco temporadas de la serie creada por David Simon, convirtió al pandillero en uno de los grandes favoritos de los fans y todo un emblema de la aclamada serie.