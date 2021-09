'The Crown', 'Ted Lasso', 'Gambito de dama' y 'Mare of Easttown' triunfan en unos Emmy dominados por Netflix

Publicada el 20/09/2021 a las 09:37 Actualizada el 20/09/2021 a las 10:13

The Crown arrasó en los Emmy 2021. La serie británica de Netflix fue la gran ganadora en la 73ª edición de la gala de los premios que anualmente entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión con siete galardones. Ted Lasso en comedia y Gambito de dama y Mare of Easttown entre las miniseries fueron otras de las ganadoras en una gala conducida por el cómico y actor Cedric the Entertainer y que se celebró de forma presencial en una carpa habitada en el Microsoft Theater de Los Angeles.

Netflix fue la gran triunfadora de esta edición de los Emmy, logrando un total de 44 galardones frente a los 19 premios que se llevaron las series de HBO. Esta es la primera ocasión en la que Netflix supera a HBO, que dominó la ceremonia durante años. Disney + fue tercero con 14 galardones, mientras que Apple TV + ganó 10 premios Emmy.

Con su cuarta temporada, The Crown, la producción creada por Peter Morgan que relata los entresijos del reinado de Isabel II de Inglaterra, se hizo con los premios de mejor serie dramática, mejor actriz principal (Olivia Colman como Isabel II), mejor actor principal (Josh O'Connor como el príncipe Carlos), mejor actriz de reparto (Gillian Anderson como Margaret Thatcher), mejor actor de reparto (Tobias Menzies como Duque de Edimburgo), mejor guion y mejor dirección.

"Gracias a la Academia de Televisión, gracias Netflix, gracias Sony... gracias por todo esto. Vamos a celebrarlo con una fiesta ahora, no tengo palabras y estoy muy, muy agradecido", afirmó Peter Morgan, quien intervino virtualmente junto a la mayoría del elenco y creadores de la serie desde Inglaterra.

La otra gran triunfadora de la noche fue Ted Lasso. La serie de Apple TV+ sobre el entrenador de un equipo de fútbol que dominó en las categorías de comedia con cuatro premios: mejor serie de comedia, mejor actor (Jason Sudeikis), mejor actor de reparto (Brett Goldstein) y mejor actriz de reparto (Hannah Waddingham). Aunque en comedia muy cerca estuvo Hacks, de HBO, que se llevó tres premios: mejor actriz (Jean Smart), mejor dirección y mejor guion (ambos para Lucia Aniello).

Entre las miniseries los premios estuvieron más repartidos y si bien Gambito de dama, la serie de Netflix ambientada en el mundo del ajedrez, se hizo el premio principal, el de mejor miniserie, y también el de mejor dirección para Scott Frank; fue Mare of Easttown la que se llevó mayor número de premios con tres estatuillas: mejor actriz principal (Kate Winslet), mejor actriz de reparto (Julianne Nicholson) y mejor actor de reparto (Evan Peters).

Ewan McGregor fue elegido mejor actor principal por su papel en Halston. Y Podría destruirte, de Michaela Coel, se alzó con el galardón a mejor guion entre las miniseries.