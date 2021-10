C. Tangana, tras la dimisión del deán por el vídeo en la Catedral: "Para la Iglesia, era una oportunidad para decir algo tolerante"

Publicada el 15/10/2021 a las 16:01 Actualizada el 15/10/2021 a las 16:31

Un momento del videoclip de C. Tangana con Nathy Peluso.

Una semana después de la publicación del vídeo Ateo y tres días después de la dimisión del deán de la Catedral de Toledo, Juan Miguel Ferrer, C. Tangana y Nathy Peluso han roto su silencio por la polémica generada por el rodaje de esta colaboración en el templo de la ciudad. En una entrevista para Billboard Latin en Instagram, el cantante madrileño ha asegurado que la salida de Ferrer les ha cogido "por sorpresa": "Nos da pena, supongo que él conoce mejor que nadie como funciona la Iglesia y sabía lo que sucedía".

"Me da pena porque era una oportunidad para decir algo bonito, moderno y tolerante por parte de la Iglesia, y, de repente, no ha quedado así", ha asegurado C. Tangana. Asimismo, también ha explicado que la idea del vídeo era equiparar la censura actual en redes sociales como otras formas "clásicas", como la de la propia Iglesia. "Creía que éramos más modernos de lo que somos", ha admitido.

Por su parte, Peluso ha explicado que el vídeo está hecho con "amor y respeto". Según ha relatado, la intención de ambos no era "ni faltar el respeto ni para nada desencadenar la dimisión de esta persona".

El vídeo, publicado el pasado viernes, provocó un choque frontal entre el ya exdeán Juan Miguel Ferrer y el arzobispo Francisco Cerro Chaves. El primero argumentaba que ni la canción ni el contenido del clip afectan a la fe. El segundo, por el contrario, pidió perdón por el "uso indebido de un lugar sagrado" y se excusó reconociendo que desconocía el proyecto.

En el vídeo se puede ver a la pareja protagoniza un apasionado baile en la Catedral de Toledo. En otro momento, Peluso aparece desnuda sujetando la cabeza decapitada de su compañero y en otra escena es él quien agarra del pelo a la artista. La iconografía religiosa es omnipresente, las referencias bíblicas constantes y el enclave seleccionado no responde a una elección inocente. "Yo era ateo / pero ahora creo / porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo", entona el dueto. Y en pronóstico de la reacción que no tardaría en emerger, ambos corean "déjales que hablen mal / que se mueran de envidia".

El pasado lunes, una treintena de personas se congregaron ante la Catedral Primada para rezar el rosario. Querían enmendar el daño que a su juicio había provocado la grabación del vídeo musical en las instalaciones sagradas. El grupo rechazó hacer declaraciones: de ellos sólo salió el murmullo de los rezos.