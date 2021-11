Muere a los 81 años Georgie Dann, icono de la canción del verano

Publicada el 03/11/2021 a las 15:54 Actualizada el 03/11/2021 a las 17:03

El músico Georgie Dann, conocido en España como El rey de la canción del verano, ha fallecido a los 81 años en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, donde había ingresado para una operación de cadera, según han confirmado a Europa Press fuentes hospitalarias.

Autor de títulos emblemáticos como La barbacoa, El chiringuito o Macumba, Dann alcanzó una enorme popularidad en España en los años 70 y 80 principalmente. De nombre completo Georges Mayer Dahan y nacido en París el 14 de enero de 1940, el músico francés llegó a mediados de los 60 a España para representar a su país en el Festival del Mediterráneo.

Posteriormente contrajo matrimonio con una española y estableció su residencia en este país. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro socio Georgie Dann, un autor que dedicó su vida a la música y que se hizo popular en los 70 y 80. Compositor y letrista, tenía registradas 303 obras en la SGAE", ha señalado la entidad de derechos de autor.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro socio Georgie Dann, un autor que dedicó su vida a la música y que se hizo popular en los 70 y 80. Compositor y letrista, tenía registradas 303 obras en la SGAE. Queremos transmitir nuestro cariño a sus familiares y amigos. DEP https://t.co/uhvxuXxNsN November 3, 2021

Dann repasó parte de su carrera en una entrevista con Europa Press con motivo de una de sus últimas actuaciones en España en el Festival Horteralia, en la que afirmaba que su música no es hortera. "Mi música no es hortera, en el sentido de si es peyorativo, si eso quiere decir vulgar o lo que sea", defendía entonces.

Dann afirmaba que en los últimos años no había bajado el volumen de trabajo. "No, hasta ahora a donde voy, hay una concentración enorme, yo no vivo del pasado, yo tengo una carrera internacional, y sigo visitando muchos países de América, no me puedo quejar, me siento en activo y fuerte, y con gente importante", reivindicaba.

Durante la entrevista, el cantante reflexionaba sobre el éxito. Conocido por temas como El Bimbó (1975), El Chiringuito (1988) o La Barbacoa (1994), entre otros muchos, Georgie Dann aseguraba seguir teniendo éxito en la actualidad.

"He hecho muchísimos éxitos y sigo haciendo éxitos", proclama el artista, como es el caso de La Cerveza, según comenta, ya que el tema, de 2013, acumuló 300.000 visitas en Youtube y el videoclip se realizó sin profesionales y de improvisto. Pese a no tener promoción, Dann asegura que fue un éxito porque fue acogido por una marca de cerveza.