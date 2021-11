La justicia devuelve a Britney Spears su tutela legal tras 13 años controlada por su padre

Un tribunal de Los Ángeles ha devuelto este viernes la custodia a la cantante Britney Spears cuya tutela legal estaba en manos de su padre, Jamie, desde 2008 y había impedido a la artista tomar sus propias decisiones personales y financieras, según informa Europa Press. La decisión de poner fin al acuerdo ha cerrado uno de los capítulos más controvertidos en la historia de la música pop moderna y le ha entregado a Spears las llaves de su patrimonio, estimado en 60 millones de dólares (más de 52 millones de euros).

Spears fue puesta bajo tutela en 2008 después de sufrir una serie de crisis mentales. La jueza Brenda J. Penny ha liberado a la artista sin la necesidad de una evaluación psiquiátrica. La tutela había indignado durante mucho tiempo a los millones de fans de la cantante, pero la presión para que se pusiera fin a la misma había aumentado en los últimos doce meses a medida que la hasta entonces silenciosa Spears sacaba a la luz sus quejas.

Spears ha celebrado en redes sociales volver a tener su tutela y ha agradecido a sus seguidores que han clamado "#FreeBritney" todo este tiempo y que se han reunido en los alrededores del tribunal de Los Ángeles para mostrarle su apoyo. "¡Dios mío, quiero tanto a mis fans que es una locura! ¡Creo que voy a llorar el resto del día ! El mejor día de la historia", ha escrito junto al hashtag de la campaña digital que ha clamado por su libertad.

Good God I love my fans so much it’s crazy ❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen ☀️ ???? #FreedBritney



: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L