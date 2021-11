Clara Roquet debuta como directora con 'Libertad': "No se habla suficiente de lucha de clases, parece algo del pasado"

La guionista Clara Roquet da el salto a la dirección con Libertad, película que se estrena este viernes 19 de noviembre en salas españolas, con una historia de amistad de dos chicas adolescentes que deberán superar "los roles de clase y privilegio" que surgen entre una familia acomodada y las empleadas del hogar, informa Europa Press.

"Hay algo en el servicio de las cuidadoras de estas familias, sobre todo en la clase media burguesa progresista, que resulta incómodo. Y eso a su vez es muy cinematográfico, lo de poner la cámara donde otros apartan la mirada", ha señalado en una entrevista con Europa Press la cineasta, única representante española en competición en la última edición del Festival de Cannes.

Roquet cree que a día de hoy "no se habla suficiente del tema de la clase porque parece una lucha del pasado". "Hay además todavía un clasismo y una forma de tratar a otro que depende mucho de las situaciones de poder y se tiende a pensar que eso lo hemos dejado atrás. Y no es así, más ahora con esta postpandemia que deja una situación crítica", ha cuestionado.

En Libertad, Roquet enfrenta la mirada de la joven Nora (María Morera) a todos los prejuicios que surgen desde una familia acomodada respecto al servicio que trabaja en su casa. Esto se acrecienta cuando llega a la casa Libertad (Nicolle García), hija de la empleada del hogar, quien inicia una relación de amistad con Nora.

"No es tanto una mirada crítica con las clases altas, sino con el sistema, que hace prisioneras a estas mujeres", ha explicado Roquet, quien no obstante matiza que no quería "villanos" en su película. "Incluso la madre (interpretada por Nora Navas) hace lo que puede, con todos esos privilegios heredados incapaz de verlos: el primer paso para comprender un sistema injusto es tomar conciencia del propio privilegio", ha remarcado.

Personaje de 'Mafalda'

La cineasta va más allá y lamenta la "idea del sueño americano que se ha vendido", relativa a que "si trabajas mucho, podrás llegar a donde tú quieras". "Es una mentira absoluta y encima culpabiliza a gente pobre, sin recursos para esa situación y sin tener en cuenta que el ascenso social está completamente roto si naces en unas condiciones determinadas", ha defendido.

Roquet, guionista de títulos como 10.000 km o Los días que vendrán, ha decidido rodar esta película -cuyo título se inspira en el personaje de Mafalda- con una mezcla de actores profesionales y amateurs. "Al principio me daba miedo y mucho respeto la dirección, sobre todo porque cuando solo escribes luego hay otra persona que da la cara. Pero ha sido muy divertido", ha bromeado.

El paso por el Festival de Cannes lo resume como una experiencia "muy importante", aunque con un punto de "mala suerte": no pudo estar en la presentación. "Esperamos un año para Cannes -la edición de 2020 se canceló y fue invitada a la siguiente- y diez días antes, pille el covid", ha recordado, resaltando en cualquier caso el "trampolín de lanzamiento" que ha supuesto para la cinta.

'Roma' de Alfonso Cuarón

Las similitudes en la historia con la película Roma de Alfonso Cuarón son palpables, aunque Roquet -quien ya tenía escrito el guion antes del estreno de esa cinta- resalta que Libertad "está contada desde el privilegio". "Roma me parecio una peli muy personal suya, Libertad esta contada desde otro punto de vista, desde el privilegio" ha explicado la directora.

"Con esta película me pasó una cosa graciosa: estaba en clases de guion y me dijeron que el tema de las criadas estaba muy trillado. Al año siguiente salió Roma y ganó todos los Oscars. La conclusión es que no hay temas trillados, sino perspectivas distintas, lo que cuentas y como lo cuentas", ha apuntado.

Ahora que Libertad enfila la temporada de premios cinematográficos, Roquet aborda la decisión de festivales como el de San Sebastián de suprimir premios por género en categorías como las de actor. "No tengo una opinión formada, pero me parece una pena sacar premios, porque dan mucha visibilidad", ha concluido.