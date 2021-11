Los Grammy Latinos premian la trayectoria musical de Joaquín Sabina

Publicada el 18/11/2021 a las 10:29 Actualizada el 18/11/2021 a las 11:53

El cantautor Joaquín Sabina ha recibido en la madrugada de este jueves el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latinos, un galardón que homenajea al artista por su trayectoria musical y que comparte con su compañero Fito Páez, con quien publicó el álbum Enemigos íntimos en 1998. Ambos viajaron juntos hasta Las Vegas (Estados Unidos) para recibir el premio, tal y como publicó el argentino en su cuenta de Instagram. "Viajando juntos, siempre", escribió el cantante.

Pero no ha sido así "siempre". Su relación ha pasado por algunas idas y venidas y así lo han hecho patente en el acto celebrado la madrugada de este jueves que sirve como previa a la gala de entrega de los Latin Grammy. "Les juro por mi santa madre, y que Fito se rompa una pierna si miento, que nunca había estado en un auditorio con tal cantidad de talento junta", bromeó Sabina, que no obstante mostró su alegría de compartir el galardón con Páez. En su discurso, Sabina también quiso dedicar un espacio a quienes se sitúan detrás de los escenarios que han sufrido las peores consecuencias de la pandemia. "Este premio también va dedicado para los que están detrás del escenario y sus familias", dijo. Antes, sacó su particular sentido del humor asegurando que se alegraba de recibir el galardón en la "ciudad del pecado". "Yo he sido un poco adicto a pecar. Es la ciudad que nunca duerme y yo sigo muy despierto", aseguró.

La Academia Latina de la Grabación anunció que entregaría este premio al cantante el pasado mes de junio. Lo hizo a través de un comunicado en el que destacó "su dinámica mezcla de folclor, rock, balada bohemia, un estilo de interpretación con dejos de blues, su complejo sentido del humor y una habilidad asombrosa para expresar sentimientos complejos en sus letras". "Joaquín Sabina elevó el arte de escribir canciones en español a alturas inesperadas, creando un universo musical caracterizado por su poesía excéntrica pero sencilla y sus agudas observaciones sociopolíticas que han influido en varias generaciones", añadió.

El premio a la Excelencia Musical se otorga a "intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades". Junto a él y a Páez han acudido al acto el brasileño Martinho da Vila, el mexicano Emmanuel, los estadounidenses Sheila E. y Pete Escovedo, la dominicana Milly Quezada y el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa.

C. Tangana, el artista español más nominado

Tras este acto, la madrugada de este viernes se entregan los Latin Grammy en los que C. Tangana, con cinco candidaturas, y Pablo Alborán y Nathy Peluso (con doble nacionalidad argentina), con cuatro cada uno, son los artistas españoles que parten con más nominaciones. Tangana es además el tercer artista con más candidaturas en el listado general, solo por detrás del dominicano Juan Luis Guerra, con seis menciones, y el colombiano Camilo, que lidera la tabla con 10 nominaciones.

Asimismo, Nathy Peluso, quien nació en Argentina pero reside en España desde hace más de una década y tiene doble nacionalidad, también cuenta con cuatro nominaciones.

Finalmente, Santi Balmes y Julián Saldarriaga, integrantes de Love of Lesbian, aspiran al triunfo en tres categorías: mejor canción de rock por El Sur, mejor canción pop-rock por Cosmos y mejor disco de pop-rock por V.E.H.N.