Cuentas como la de Mujer Activa, ayudan y mucho

Publicada el 12/08/2020 a las 06:00

Tenemos un poderoso instrumento al alcance de todos: internet. Con tan solo un click y una conexión podemos compartir información, puntos de vista, generar opinión y fomentar el diálogo; todo ello superando las distancias, algo fundamental que en ocasiones podría salvar vidas. Esto es lo que logra Abigail Bolaños, que con tan solo 21 años es creadora y directora de Mujer Activa, cuenta de Instagram que tiene como objetivo difundir información acerca del cuerpo, autocuidado y autodefensa de las mujeres de todas las edades.

Esta feminista mexicana, estudiante de Comunicación, decidió emprender este proyecto personal a principios de 2020 con el único objetivo de ayudar a las mujeres; desmentir muchos mitos y tabúes que viven dentro de nuestras estructuras mentales que va siendo hora de revisar, dejando claras dos razones principales: "Abrí la cuenta de Instagram, lo primero, por la indignación sobre la desinformación que existe de nosotras mismas, en las redes sociales. Y la segunda, como forma de resistencia con respecto a estas situaciones de riesgo que nos ponen en constante peligro de las cuales tenemos que sobrevivir. De ahí nacen muchos consejos y recomendaciones que damos para situaciones de riesgo como puede ser el maltrato o abuso sexual y aunque es doloroso, se tiene que hablar de eso".

Y es que los posts de Mujer Activa ya han atraído a más de 124.000 seguidores, que no dudan en compartir las publicaciones en sus perfiles. "El discurso individual está bien, pero el objetivo es generar cambio y la forma de lograrlo es compartirlo para hacerlo visible", asegura Abigail, que –contenta con la acogida que ha tenido la cuenta– nos cuenta emocionada lo felices que están con el apoyo que reciben: "Hemos recibido mensajes de todo tipo, pidiéndonos ayuda, asesoría, orientación, pero muchos otros dándonos las gracias y básicamente dándonos amor. Somos un equipo actualmente de 14 brillantes mujeres, entre ellas psicólogas, abogadas, médicas, sociólogas y diseñadoras y estamos muy felices con lo que estamos recibiendo".

Cuentas como la de Mujer Activa, ayudan y mucho

Es posible que en esta sociedad de la (des)información, se piense que dedicar tiempo a postear en redes sociales sería lo mismo que tratar de calcular el impacto de una gota de lluvia sobre la inmensidad del océano; pero es innegable la fuerza de las redes sociales. Prueba de ello son cuentas como la de Mujer Activa, que ayudan y mucho: "Nuestra principal audiencia son mujeres de entre 13 y 60 años de edad, y no todas son feministas pero sí la mayoría vienen en busca de información o en busca de ayuda. Desde que iniciamos ha habido una gran demanda de asesoría jurídica, psicológica y médica, donde nos hemos dado cuenta realmente que el nivel de violencia hacia las mujeres es altísimo, tanto en México como en Latinoamérica y en España".

Gracias a sus publicaciones, han logrado acceder a una gran cantidad de mujeres a las que con un mensaje concreto en el momento adecuado han llegado a salvar la vida. En Mujer Activa puedes encontrar desde datos interesantes sobre el orgasmo femenino hasta mitos sobre el aborto o qué hacer ante una agresión sexual facilitada por drogas, o cómo actuar frente a una relación tóxica; todo ello con datos muy completos, fáciles de entender y con un estilo muy visual, fórmula de éxito en internet. A su vez, ejercen de altavoz, dando voz a muchas mujeres que de otra forma no encuentran un espacio donde poder expresarse y sacar aquello que la sociedad niega o no reconoce: "Una de las formas para ver qué temas necesitamos tratar es por medio de charlas con amigas, vivencias propias o charlas con el equipo donde nos damos cuenta de qué verdaderamente necesitamos; al igual que mantenernos actualizadas con las noticias, qué ocurre y qué podría ser necesario compartir", apunta Abigail.

Aunque de un tiempo a esta parte ha habido avances, todavía hay mucho que decir, mucho que compartir y muchos modelos mentales que no han evolucionado. La educación recibida, por desgracia, hace que muchas mujeres, sin darse cuenta, permitan su propia opresión. Recuerda Abigail que debemos abrir los ojos e identificar ciertas violencias de las que muchas veces hemos sido cómplices sin saberlo: "Es importante darnos cuenta que muchas veces incluso nosotras mismas hemos perpetuado ciertas violencias. El empoderamiento como tal no existe, no es un concepto del feminismo. Sin embargo, yo hablaría de amor propio, hablaría de autoconocimiento. Recomendaría, incluso, acudir a terapia con alguna psicoterapeuta o alguna psicóloga que ejerza con perspectiva de género y de esta manera lograr un mayor impacto en su proceso ,ayudándonos a identificar algunos micromachismos que imperan en nuestros días".

Como en otros países latinoamericanos, en México hoy en día existe mucho machismo, mucha misoginia y un rechazo de una parte de la sociedad hacia la mujer muy grave: "La otra realidad es que cada vez somos más, cada vez nos escuchamos más y de manera más fuerte; así que no importa que estén en desacuerdo, nosotras nos organizamos para luchar solas sin ellos", manifiesta Abigail, asegurando que realmente hay muchas formas de unirnos a la causa y reivindicar la igualdad de derechos.

¿Cómo ayudar desde casa?

"Una forma de ayudar es compartir información con las mujeres de nuestro alrededor, que sea importante o que sea de ayuda a las mujeres de nuestro contexto, porque estamos hablando de información que puede salvar vidas. Hagámoslo en nuestras redes sociales, de forma presencial o los medios que queramos, pero hagámoslo. De verdad, nunca se sabe a quién puede llegar el mensaje y si era precisamente lo que estaba necesitando".

Aunque en relación con los medios de comunicación ha habido avances, le preguntamos a Abigail si deberían los medios facilitar el trabajo a cuentas como la suya, ejerciendo de altavoz como estamos haciendo en estas líneas, o si debieran destinar espacios fijos en sus agendas donde tratar temáticas feministas: "Lo que hay que hacer es dar más voz a las activistas, a aquellas que luchan. Como medios de comunicación siento que tienen un trabajo exhaustivo por delante con respecto a la forma en que se cubren ciertas noticias, que se empiece a mandar más reporteras, que se tenga en mente esa perspectiva de género. Hay mucho trabajo que hacer más allá de compartir información o dar voz".

Estamos en una nueva era del feminismo

Es momento de acción. Cuentas como Mujer Activa colaboran ampliando información en relación a la mujer, pero hay mucho trabajo detrás que debemos hacer en conjunto como sociedad. Destapar ese machismo que ya comentó Javirroyo en infoLibre algunas semanas atrás, es algo muy complejo que nos han inculcado desde pequeñitos a través de determinados comportamientos y lenguajes que muchas veces va camuflado, pero no por ello menos peligroso. O quizás precisamente por ello, más peligroso todavía.

Es momento, tras tantos movimientos sufragistas y tanta historia feminista desde la antigua Grecia, de recoger la herencia que seguimos reivindicando sin reservas para dejar de sentirnos infravaloradas, maltratadas, acosadas y ninguneadas. Abigail nos deja con un último mensaje: "Lo último que les diría sería que nunca dejemos de cuestionarnos, nunca dar nada por hecho de lo que hemos aprendido conforme hemos crecido con lo que fuimos criadas. Que nos cuestionemos sobre todo y que sigamos alzando la voz y sigamos fuerte unidas; siempre va a haber alguien que nos ayude, que nos brinde su apoyo. Y eso, el reconocimiento de nuestra propia historia y de lo que somos, para que en conjunto podamos redireccionar nuestra historia. Les mando un abrazo fuerte. Ámate y vas a ver lo valiosa que puedes ser y que eres, pero no te has dado cuenta".