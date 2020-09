Publicada el 16/09/2020 a las 06:00

Es innegable que la cocina ha sido una de las actividades favoritas durante las semanas de confinamiento que ya tan lejanas recordamos. Sin embargo, hay algo que ha perdurado desde entonces, un auténtico chef que desde que lo descubrimos no ha dejado de regalarnos momentos inolvidables. Continúa compartiendo sus divertidas recetas en su cuenta de Instagram – administrada por Israel, su padre – desde la que ya entretienen a más de 172.000 seguidores.

Este mini chef sevillano de tan solo cuatro años se convirtió en uno de los protagonistas que aportaron su granito de arena amenizando la cuarentena con sus vídeos de cocina. Ataviado con nada más que su camiseta del Betis, su delantal y sus ganas de cocinar y compartir con el mundo entero, abre la puerta de su hogar a infoLibre para contarnos cómo empezó todo. “Realmente le grabábamos para tenerle entretenido. Hicimos aquella receta de las ‘albóndigas de gusanos’, se lo pasamos a la familia, de ahí a Instagram y cuando lo publicó la página Postureo Español se volvió una locura”, asegura Isra, padre de Dani. Tienen más de un millón de seguidores: “Nuestra cuenta empezó a crecer y crecer y hasta el día de hoy”.

El éxito que han logrado con las recetas de albóndigas de gusano, pastelitos con tela de araña o caquitas de unicornio es relativamente nuevo, pero su gusto por la cocina viene de siempre: “Cocinaba con la abuela y la verdad que le entretiene mucho. Así fue como empezamos en la cuarentena”. Tal ha sido el éxito que han tenido con sus vídeos que hasta ha llegado incluso a oídos de los jugadores del Real Betis.

A día de hoy continúan sin creerse la acogida y la gran cantidad de mensajes que han recibido y siguen recibiendo de todas partes del mundo. “¿Tú sabes que hemos entretenido a mucha gente y les hemos hecho muy contentos con nuestros vídeos?”, le dice Isra a Dani, mientras el niño asiente tímidamente. “La verdad es que nos han llegado muchísimos mensajes de apoyo, muchos de ellos los conservamos a día de hoy. Tenemos seguidores por toda Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos... La verdad es que estamos muy contentos y creo que estos mensajes de apoyo de tantos niños, niñas, mujeres y hombres es lo más bonito de la cuenta”.

Alejandro Sanz se revela como fan incondicional de MiniChef Dani

No es un secreto el interés que tiene Alejandro Sanz por el sector culinario, lo que sí sorprendió a Isra y Dani Serrano fue el post que compartió en su cuenta de Instagram el pasado mes de abril confesando su admiración por el pequeño chef. "Este joven cocinero es @minichefdaniel y me considero fiel seguidor de su cocina. Espero mañana estar a su altura y desparpajo en las recetas veganas que voy a preparar con @qiqedacosta", compartía en su perfil.

Este fue el segundo boom que tuvo la cuenta del pequeño Dani y no han sido pocos los que como Alejandro siguen las recetas que comparte este chef con el mundo desde entonces. Asegura Isra que les han llegado a parar por la calle para pedirles fotos. “Hubo una vez que casi se nos meten dentro del coche para decirnos una foto” dice entre risas. “Qué te dicen Dani, ¿te reconocen?, ¿Te preguntan si tú eres MiniChef Daniel?”. Y Dani le responde entusiasmado que sí.

Las marcas también han manifestado tener interés en los contenidos del niño, ofreciéndoles productos y todo tipo de ofertas: “Nos han contactado muchas marcas. Desde colaboraciones hasta representantes que querían llevarse muchísimo dinero con el trabajo del ‘Mister’. Hemos ayudado a algunas y no hemos cobrado por ello. Son empresas que nos han mandado sus productos, los hemos usado, compartido nuestras redes y esas cosas”, afirma Israel. “También hay gente que nos dice alguna barbaridad con respecto a tener a Dani trabajando para ganar visitas cuando no hay nada más alejado de la realidad. La gente que nos dice eso nos han enseñado que hay que meterles un ‘block’ y siguiente”, explica.

El recetario de los Serrano, al estilo MiniChef

Las recetas que comparten son normalmente la comida de la familia Serrano pero no dejan de escuchar a su público: “Sí, algunas veces nos piden ciertas cosas y las hemos hecho, pero normalmente son cosas que comemos en casa, cosas que nos gustan y que queremos hacer”. En su recetario podemos encontrar desde champiñones rellenos hasta carrillada en salsa pasando por paté de queso, tarta de galletas, natillas, donuts, salmorejo, croquetas, torrijas y la especialidad de la casa: ‘albóndigas de gusanos’, ‘bombas de chocolate’, ‘magdalenas de Sangre’ o ‘caquitas de unicornio’. Toda una amplia gama de recetas de toda la vida al estilo Minichef.

No sabemos si este MiniChef tendrá fecha de caducidad, lo que sí recomendamos desde infoLibre es seguir las indicaciones del consumo preferente, es decir, consumir sus vídeos lo antes posible. Bromas aparte, Isra se despide con este mensaje: “No sabemos hasta cuándo tendremos vídeos de MiniChef, nosotros tendremos siempre, vosotros supongo que hasta que Dani diga basta. Algún día lo dejaremos pero mientras tanto nos vamos a seguir divirtiendo. Quiero agradecer también a los que ven nuestros vídeos, por estar ahí día tras día mandando tanto cariño. Y nada, que vean nuestros vídeos a quienes les diviertan y a quien no pues que pase al siguiente.”

Por último, le pedimos un consejo a Dani para aquellos que estén pensando en animarse a hacer recetas como él y no sepan del todo cómo hacerlo. Este es su mensaje: “¡Cuidado con el fueguito!”