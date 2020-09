Luis Escribano, de coleccionista a auténtico experto en recrear decorados de película

Publicada el 30/09/2020 a las 06:00

Hay quien colecciona sellos, figuritas o libros; y algunos que lo llevan un poco más allá. Hoy descubrimos a Luis Escribano, cuya colección le ha llevado a crear todo un museo dedicado a su saga cinematográfica favorita: Alien.

Más conocido como Luis Nostromo en redes sociales, lleva más de 20 años coleccionando objetos y material de esta saga. Fue en los últimos tres años cuando decidió transformar un local en una recreación con todo lujo de detalles cuando ya no quedaba ni un rincón libre en su casa. “Me quedé sin espacio para la colección y decidí buscar un local donde poder llevarme todo y ambientarlo en condiciones”, explica.

Chófer de profesión, Luis asegura que toda la ambientación y los decorados han sido construido por él con materiales reciclados: madera, plásticos, placas de PVC, tubos… Hasta contrachapado mezclado con aparatos antiguos: “Hay algunas piezas que tuvieron que imprimirse en 3D pero todo lo demás es completamente artesanal”, reconoce a infoLibre. Eso sí, todo lo ha conseguido con mucha habilidad, paciencia y dedicación.

Tour por la ‘Nostromo’

Puede que los no tan fans de la saga no conozcan la Nostromo, es la nave donde se coló Alien, el octavo pasajero. Cuatro décadas después de que Ridley Scott dirigiera aquella obra de arte espacial, nos encontramos con la mejor reproducción a escala real de las naves más características de Alien. Su creador nos hace este particular house tour (tour por la casa): “Las dos primeras secciones recrean la primera película de Ridley Scott, pasas por un pasillo igual que el de la Nostromo, otro pasillo recreando el laboratorio que nos lleva hasta la Narcissus, la nave de escape que utiliza Sigourney Weaver en la segunda película. También hay una tercera sala (la galería Handley’s Hope) con objetos basados en la adaptación de James Cameron con maquetas y bustos a escala real de Alien, réplicas, atrezzo y objetos originales de las películas firmados incluso por Ridley Scott.

Este local es una auténtica experiencia inmersiva en el que los fans de la serie pueden disfrutar de la colección completa y objetos utilizados originalmente en las superproducciones mientras sienten que están dentro de la nave. “Actualmente no está terminado. Está como un 90% porque hay algunos detalles que quiero hacer como algún animatrónico y alguna sorpresa más que no quiero desvelar. Es posible que todavía falte un año más para poder acabarlo del todo”, confiesa a infoLibre.

De ser solo un hobby a convertir en un auténtico experto en ‘Alien’

La idea inicial de Luis fue crear un lugar al que escapar de la rutina y tomarse unas cervezas con los colegas. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo y sus seguidores disfrutaban de las publicaciones de su pequeño –y no tan pequeño– “museo”, le fueron insistiendo cada vez más en poder visitarlo. “Me planteé hacer visitas en mi tiempo libre para que pudieran venir a verlo. Solo tienen que ponerse en contacto conmigo a través de Instagram por mensaje privado o mandarme un mail a Luisnostromo@gmail.com”.

Ya ha perdido la cuenta de la inversión que ha supuesto su particular hobby tanto en horas de trabajo como económicamente. Confiesa que dejó de contar al pasar los 15.000 euros, lo que convertido en este resultado final refleja una gran dedicación y calidad que todo el que pisa la nave situada en el barrio de la Sagrera de Barcelona, valora y agradece.

Es el propio Luis quién realiza el tour a través de 60 metros cuadrados de ciencia-ficción y mucha creatividad e ingenio, explicando minuciosamente cada detalle convalidando así la saga completa.

Luis nos cuenta que entre sus seguidores se encuentran actores de las películas e incluso el hijo de uno de los atrezzistas de una de ellas ha quedado completamente fascinado con el trabajo de Luis. Incluso la actriz de doblaje María Luisa Solá (voz de Sigourney Weaver en España) ha realizado una entrevista en la Nostromo se quedó maravillada con el decorado. “Pudo leer aquí el último informe de Ripley (personaje de Sigourney) cuando informa de que toda la tripulación ha muerto y sólo ha sobrevivido ella”, comenta Luis.

A raíz del museo ha conocido a gente interesante del mundo de la industria cinematográfica que le han hecho plantearse la idea de cambiar de trabajo y dedicarse a crear decorados similares para otras películas. Asimismo, hemos podido ver el trabajo de Luis en un videoclip de la Casa Azul: “Es un grupo que me gusta mucho y me hizo mucha ilusión que vinieran. También se ha rodado recientemente un cortometraje y hace poco menos de una semana un trocito de una película”.

Su deseo es poder llegar a ojos de Ridley Scott y seguidamente recibir una llamada para realizar un pequeño cameo “aunque fuera unos pocos segundos” para compensar su amor por la saga. Aunque hay pocas diferencias entre el Museo de Luis Escribano y las películas originales.

Aprovechamos las últimas líneas para sugerir al lector la mejor forma de consumir esta babeante saga ya que no está del todo claro el orden para poder disfrutarlas: Alien, el octavo pasajero, Aliens: El regreso, Alien 3, Alien: Resurrección, Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, Prometheus y, por último, Alien: Covenant.