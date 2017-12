Las renovables sólo causan el 22% del agujero eléctrico

Euro arriba, euro abajo,Es lo que toca por el inmenso agujero acumulado en el sector en la última década, 35.000 millones de déficit de los cuales quedan por pagar en torno a 30.000, el 3% de la riqueza que el país genera al año.El Ministerio de Industria está a punto de aprobar la enésima reforma del sector energético.Su conclusión es rotunda: las energías renovables, a las que las empresas tradicionales acusan de engordarEl resto, hasta la mareante cifra de 30.000 millones obedece a decisiones políticas y a la habilidad de las grandes empresas para exprimir el negocio.El reparto de la inmensa tarta de deuda del sector eléctrico, siempre según Unef, es como sigue:admitidos cada año por los distintos Gobiernos en la última década, el 22% por los desvíos (al alza) en las primas de las energías renovables, el 5% por las mayores compensaciones a Endesa por prestar servicio en las islas, Ceuta y Melilla y el 31% a los desvíos registrados en los precios de la energía.El informe destaca queSobre todo, han crecido los costes generados por el déficit acumulado en la década (12.905 millones sólo en costes desde 2002, con un aumento del 1.269%) y los pagos a Endesa por los costes extrapeninsulares.En términos absolutos, los costes que más se han incrementado son las primas del régimen especial (cogeneración y renovables), aunque la generación del régimen especial ha aumentado en diez años un 61%.Para llegar a las conclusiones a las que ha llegado Unef, conviene examinar, punto a punto qué ha sucedido con las principales partidas que componen el sistema eléctrico:Entre 2002 y 20012, los ingresos brutos del sistema eléctrico ascendieron a 160.741 millones, con un aumento del 33%. Desde 2008 y hasta 2011, los ingresos cayeron con fuerza por el descenso de la demanda y decisiones políticas que fueron corregidas por el Tribunal Supremo, que obligó a refacturar y aumentar la parte regulada de las taridas como pedían las eléctricas.Entre 2002 y 2009,sostiene el informe el coste acumulado de la energía para el consumidor a tarifa ha caído con fuerza. Exactamente un 44%.En los diez últimos años, las primas acumuladas ascienden a 48.181 millones. han crecido un 290%. Especial protagonismo tiene la energía solar fotovoltaica (a partir de 2008 y la termosolar a partir de 2010.Es una de las actividades reguladas que realizan las eléctricas (la otra es la distribución).La red sólo ha crecido en el periodo un 28%. Registra vaivenes regulatorios curiosos.En 2013, la orden ministerial que afecta a la actividad (IET/221/2013) prevé 1.665 millones de coste.Desde 2002, las compañías han ingresado por esta actividad 47.078 millones, con un crecimiento del 69%.Para este año están previstois 5.385 millones. Las empresas temen que el Gobierno recorte 700 millones de la partida.Este apartado, quela que presta servicio en las islas, es espectacular. Por cifras y por evolución. En 10 años, el coste ha crecido un 980% y el acumulado en la década asciende a 9.490 millones.provocó un fuerte encontronazo con los responsables de Endesa, propiedad de la italiana Enel.La interrumpibilidad se ideó para tiempos en los que la demanda y la potencia eléctrica instalada registraban tensiones.Se compensa a la industria con sustanciales rebajas en la factura eléctrica si acepta ser desconectada en caso de necesidad para evitar el desplome del servicio. Entre 2008 y 2012, el importe ha crecido un 106% y acumula 1.983 millones de euros.Otro mecanismo de seguridad para el sistema. Las compañías eléctricas cobran por mantener operativo el parque de generación,. A diferencia de otros conceptos, sus costes no se detallan en las liquidaciones de la Comisión Nacional de la Energía.El resumen del documento de Unef sobre el déficit tarifario bien podría ser éste:Todo ello trufado con la habilidad de las empresas para cobrar por todo aquello que se pueda imaginar.Un ejemplo:En 2009, recibieron por esta actividad 10 millones de euros. En ejercicios posteriores, la partida se incluyó en el concepto "calidad de servicio". En 2012, según fuentes del sctor, no cobraron, aunque se reconoce como pendiente en la Orden de Tarifas que se ha publicado en febrero.La patronal eléctrica Unesa destaca que lo que cobran por transportar y distribuir electricidad es ya un dinero muy ajustado.señalan fuentes de la patronal, que destacan también cómo en 2012 las cinco grandes empresas vieron cómo se recortaba la retribución por distribuir electricidad en 700 millones.La polémica llega al sector de las renovables cuando está exahusto. En 2012, según datos de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) , la inversión en proyectos y empresas de energías renovables retrocedió casi un 70%. En el primer trimestre la situación ha emporado incluso."La situación es tal" resume un experto en renovables "que cuando se llegó a hablar de que el Gobierno podría incluso expropiar instalaciones fotovoltaicas para incluirlas en el banco malo (Sareb),