Falciani celebra que siete directivos del Santander declaren en la Audiencia Nacional por blanqueo

El ex informático del banco suizo HSBC, Hervé Falciani, que destapó los nombres deen bancos helvéticos, ha celebrado que siete directivos del Banco Santander estén citados a declarar en la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales , ya que, según ha dicho, "cada día hay ejemplos similares en otros países".El juez de la Audiencia Nacional, José De la Mata, ha citado a declarar a partir de este lunes en calidad de investigadosa siete directivos del Banco Santander y tres de BNP Paribas en la pieza separada de entidades financieras de la conocida como lista Falciani —que revelaba los nombres de 130.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo—.Según informa Europa Press, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados organizada por los colectivos 15MpaRato y Xnet, Falciani ha contestado a las preguntas de los periodistas a través de videoconferencia. Preguntado sobre las declaraciones de estos altos cargos de la entidad financiera española a raíz del listado que él elaboró, el informático ha destacado que lo "importante es entender que todose ha gastado".Por ello, ha abogado para que la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional comience por "buscar los problemas" y haga una(...), por qué se ha gastado l dinero que se ha tenido y por qué los ciudadanos no lo han visto"."Es fundamental ver cómo esas trampas se encuentran en todos los países y", ha añadido, al tiempo que ha subrayado que el caso que ahora mismo está en cuestión es el del Banco Santander, pero "cada día hay ejemplos similares" en otros lugares del mundo.Asimismo, ha instado a que desde las redes locales y ayuntamientos se vigilen los licitaciones públicas a través de "trabajos de transparencias" y auditoría de los pagos, porque estos mecanismos permiten que casos como el del Santander. "Hay que aprovechar una experiencia como ésta", ha dicho, aunque ha recalcado que no cambiará nada pese a que los directivos "reconozcan un daño".Por su parte, la portavoz de las plataformas Xnet y 15MpaRato, Simona Levi, ha afirmado en la rueda de prensa que este lunes es un "día importante" porque la comparecencia de los siete directivos del Banco Santander ante el juez instructor José de la Mata puede significarde la conocida doctrina Botín.Para estos colectivos, que han estado acompañados de representantes de otras organizaciones —Yago Álvarez (Auditoría Ciudadana de la Deuda), Xiomara Caro (Center for Popular Democracy en Puerto Rico), Saqib Bhatti (Action Center on Race and the Economy) y Jessica A. González (Centro de Comunicación Estudiantil de Puerto Rico)—, el Banco Santander ha llevado a cabo un "modelo extractivo quey la vida de las personas".Levi ha apuntado que la "mala praxis bancaria" del Banco Santander no sólo ha tenido lugar en España, sino que es la responsable de la quiebra de países como Puerto Rico.sino un modus operandi habitual", ha señalado otro de los portavoces de Xnet Sergio Salgado.Por último, Xiomara Caro ha llamado a hacer, tras explicar que la entidad financiera dirigida por Ana Patricia Botín es la dueña casi la totalidad de la deuda de Puerto Rico. Ha explicado que este déficit se debe a que el que fuera presidente del Santander en el país latinoamericano, Carlos García, "emitió y firmó varias de las emisiones de bonos más grandes y a los 10 días se convirtió en el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico"."Los Rodrigo Rato no son sólo españoles", ha enfatizado comparando la situación puertorriqueña con la del ex vicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por elde la denominada tarjeta black, y que además se encuentra investigado en los juzgados madrileños por el origen de su patrimonio.