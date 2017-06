La Eurocámara pide obligar a las grandes multinacionales a hacer públicos sus datos fiscales

multinacionales

Las comisiones de Asuntos Económicos y de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo han pedidoy tienen unoscorrespondientes tanto a cada país del bloque comunitario donde tengan actividad, como en otros países de fuera de la UE.La propuesta ha sido aprobada conSin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo para empezar las negociaciones sobre esta nueva normativa con el—la institución comunitaria que representa a los Estados miembros—, por lo que será necesario realizar unaen la próxima sesión plenaria de laEl motivo de esta discrepancia es que las comisiones parlamentarias, con los votos a favor del Partido Popular Europeo (PPE) y de la Alianza de Liberales y Demócratas Europeos (), que permite a las compañías acogerse a una excepción mediante la cualEl PPE ha defendido que esta cláusula podría ejecutarsey necesitaría la"Queremos hacer visible cómo las compañíassus beneficios para rebajar los impuestos. Pero las empresas compañías que operan fuera de Europa no deben ser obligadas a revelar todo si sus competidores no lo hacen", ha explicado el eurodiputado del PPEEl grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) ha acusado al PPE y adey de "diluir" el texto para hacerlo, por lo que finalmente se ha abstenido en la votación."Queríamos una legislación fuerte para garantizar que laspagan sus impuestos en Europa. Sin embargo, el PPE y los liberales han intentado poner", han señalado losDel mismo modo, el grupo de Los Verdes se abstuvo en la votación de sobre la propuesta y votó en contra del mandato para comenzar las negociaciones con los Estados miembros. El eurodiputado de ICV se ha mostrado "preocupado" por la posibilidad de que"Creemos que los europeos esperan con toda razón unaDe esta forma, los Verdes nos negamos a respaldar el mandato para iniciar las negociaciones con el Consejo Europeo y la Comisión y seguiremos desafiando esta decisión en el Parlamento", ha defendido.