Exdirectivos y exconsejeros

Ocultaron un "riesgo cierto y real"

La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito de acusación por el caso de la salida a Bolsa de Bankia que declarenen la vista oral el ministro de Economía,el actual presidente del banco,, y el exgobernador del Banco de EspañaEl fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pide la testifical decomo el presidente del BBVA,, o exconsejeros de Bankia como, según consta en el escrito de acusación remitido al juez instructor, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.A diferencia de Andreu, que ha procesado a 32 personas por el debut bursátil de Bankia, el fiscal del caso: su expresidente, para quien pide cinco años de cárcel; el exvicepresidente, para el que pide cuatro años, y los exconsejeros—tres años— y—dos años y siete meses—. Igualmente, ha pedido el archivo de la causa para Banco Financiero de Ahorro (BFA) y Bankia, investigadas como personas jurídicas, informa Europa Press.Y en la lista de testigos, Anticorrupción sí pide la declaración de todos los que han sido señalados por el juez Andreu en el escrito en el que concluye la instrucción del caso, la mayoría de los cuales son antiguos directivos y miembros delAsí, por ejemplo, figuran en el listado de la Fiscalía, exdirector general adjunto de auditoría interna del banco;, ex director general financiero y de riesgos;, exdirector de intervención de contabilidad y control de riesgos.El fiscal también pide que declaren como testigos losArturo Fernández, Javier López Madrid, Antonio Tirado, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, Alberto Ibáñez, José AntonioMoral Santín y José Manuel Serra Peris.Entre losfiguran en la lista de Anticorrupción Pedro Bedía, Rafael Ferrando Giner, Jorge Gómez Moreno, Agustín González, Remigio Pellicer, Mercedes Rojo, Ricardo Romero de Tejada, José Manuel Suárez del Toro, Ángel Daniel Villanueva Pareja, José Rafael García Fuster.Y dentro de la lista de, figuran Ángel Acebes, Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto, José María de la Riva y Estanislao Rodríguez Ponga.Pero además de todos estos testigos, el fiscal propone llamar a declarar alFrancisco González; al actual, José Ignacio Goirigolzarri; Matías Amat Roca,y mano derecha deen Caja Madrid; el exdirectivo de Bankia Luis Maldonado García-Pertierra; el ex interventor general del BFA Antonio Román; y los inspectores del Banco de España Javier del Río y Pedro Bravo.Asimismo, la Fiscalía quiere que declaren también algunas personas que fueron investigadas durante la instrucción pero cuya responsabilidad fue exonerada finalmente por el juez. Así, por ejemplo, figurancomo el exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez y los exdirectores de supervisión Mariano Herrera García-Canturri, Jerónimo Martínez Tello, Pedro Comín y Pedro González González.Por último, el fiscal ve conveniente citar como testigo a, el inspector del Banco de España autor de los correos electrónicos queantes de su salida a Bolsa.En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción constata que Rodrigo Rato y el resto de directivos del Consejo de Administración del año 2011, el de "un negocio que iba a requerir de importantes".El Ministerio Público califica deel hundimiento de Bankia y recuerda que fue reconocido casi un año después de su salida a Bolsa por una situación que, según asegura, "los responsables de dicha salida se cuidaron de ocultar a los potenciales inversores para no frustrar la operación".El fiscal ve en Rato, Olivas, Fernández Norniella y Verdú Pons "especial responsabilidad en que la salida a Bolsa se llevara a caboacerca de la verdadera situación patrimonial de Bankia y su inviabilidad".Sobre Rato concretamente, Anticorrupción sostiene que, como presidente que era de la entidad, "aportaba el prestigio a ojos de buena parte de los inversores que le otorgaban sus pasadas responsabilidades en el Gobierno de España y en el Fondo Monetario Internacional (FMI)"., remarca.