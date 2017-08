El empresario 'low cost' de la seguridad privada anuncia a los sindicatos el cese de actividad de su principal compañía

info Libre

Impagos y retraso de cobro de nóminas

El administrador de Seguridad Integral Canaria , Héctor Jesús de Armas ha anunciado a los representantes de los trabajadores del cese de actividad de la firma, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez . Condenado por el Tribunal Supremo, luego, Ramírez apareció comoen la contabilidad del partido y se ha convertido en la bestia negra de los trabajadores de la vigilancia privada por los bajos salarios que paga. Pese a que no aplica el convenio estatal del sector, esSegún ha comunicado el comité de empresa de Tenerife a la plantilla en una nota a la que ha tenido acceso, los contratos que mantiene con compañías privadas serán. El administrador de Seguridad Integral Canaria se ha comprometido ante los representantes sindicales a “pagar a los trabajadores, proveedores y bancos”. Según ha informado el sindicato USO, Héctor de Armas explicó al comité que, de los cuales la mitad corresponden a la compra de la sede de la firma en Las Rozas (Madrid) y el resto a reclamaciones de cantidades que debe atender por sentencias judiciales a favor de sus trabajadores. Además, ha indicado que antes del 30 de octubre pretende haber “traspasado todos los servicios, tanto públicos como privados” a otras empresas. Alternativa Sindical habla de la “venta de unidades productivas de la empresa a terceros” e incluso de un posible concurso de acreedores.Según las fuentes consultadas por este periódico, De Armas adelantó al comité que la dirección de la empresa quiere “redirigirla”,. “En España hay 1.500 empresas de seguridad, pero sólo cuatro[en camiones blindados] y nosotros somos una de ellas”, detalló el administrador. Así, la intención de Seguridad Integral es “profundizar en ese sector en la Península y prescindir del área de vigilancia como fuente de ingresos”. Héctor de Armas destacó que. Sobre todo, porque las administraciones “pagan tarde y mal”, dijo., concluyó.Por su parte, un portavoz de Seguridad Integral Canaria. “En los últimos meses sus responsables han reflexionado sobre la situación del sector de la seguridad en España y sobre la situación de la empresa, y este miércoles se reunirán para tomar decisiones que garanticen su viabilidad”, explicó.Un cese de actividad no es lo mismo que la extinción de una sociedad. En el primer caso, la empresa suspendela actividad peroy debe seguir elaborando la contabilidad, legalizar los libros y. También tiene que continuar pagando el Impuesto de Sociedades. Sin embargo,y debe despedir a la plantilla.La plantilla de Seguridad Integral Canaria en toda España alcanza los. Muchos de ellos llevan meses sufriendo. Es lo que ha pasado con los vigilantes del, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con–el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias, que no han cobrado aún la nómina de julio o deen Andalucía. De hecho, la reunión en Tenerife se celebró tras reclamarla la presidenta del comité de empresa, para pedir explicaciones sobre la falta de abono a día 21 de agosto de los sueldos de julio.Seguridad Integral Canaria tampoco ha abonado los finiquitos a los 500 trabajadores que vigilaban hasta el pasado mayoen toda España. El contrato, en cualquier caso, lo ejecuta desde esa fecha otra de las empresas vinculadas a Ramírez, Marsegur.Seguridad Integral Canaria apareció también en la lista de morosos que Hacienda publicó el pasado junio, conde euros. Entonces, Ramírez aseguró que había pagado ya esa cantidad y: cifraba en 16 millones de euros el dinero que éstas le debían por los servicios que les presta.Por el contrario, los sindicatos denuncian que Ramírez lleva tiempo, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han anulado los convenios colectivos de ambas empresas, que fueron negociados de forma ilegal y establecen. Si los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat cobran 1.000 euros al mes, los de estas dos empresas no llegan a los 800.