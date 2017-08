La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha formuladoa los ayuntamientos de Palma de Mallorca, Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Ayamonte (Huelva), Moratalla (Murcia) y Almadén (Ciudad Real).Para que la AIReF emita su informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto de todas las administraciones públicas, necesita incorporar unSegún la Ley Orgánica 6/2013 , las administracionespor la AIReF que sea necesaria para el desempeño de sus funciones, dentro del plazo que esta señale. De faltar a esta obligación, el organismo emite una advertencia pública previa a la comunicación al Gobierno de que se ha producido un incumplimiento de este deber de colaboración.Así, el pasado 14 de junio solicitó información precisa a la Central de Información del Ministerio de Hacienda y Función Pública cony pidiendo comunicación de la disponibilidad o no de esta información antes del día 19.Al no obtener respuesta, la Airef procedió a Ante la ausencia de respuesta, esta petición fue reiterada el día 6 de julio y el organismo advirtió de las consecuencias del incumplimiento del deber de colaboración que estipula la legislación.Estos cinco ayuntamientos no han aportado la información que se les pidió, por lo que lde incumplimiento del deber de colaboración de estas entidades locales.Esta advertencia pública es, que se producirá si el presidente del organismo, José Luis Escrivá , considera que se trata de un incumplimiento grave o reiterado.