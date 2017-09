Los fondos buitre quieren arrebatar a Fomento la autopista R-2 ante el riesgo de no cobrar rescate

Desajustaría el plan de Fomento

Los fondos buitre que compraron la deuda de las nueve autopistas en quiebra pretende, la R-2 Madrid-Guadalajara, y que no forme así parte del plan de rescate diseñado por el Ministerio de Fomento para el conjunto de las vías, ante laque presenta y laal cederle la infraestructura, informa Europa Press.La R-2 es la única de las autopistas quebradas ante cuya liquidación el Estado(RPA), esto es, no está obligado a pagar a los actuales concesionarios de la vía por la inversión que realizaron para construirla.Así lo indicaron a Europa Press fuentes del sector, que explicaron que el contrato de construcción y explotación de la autopista que se firmó en su día no incluyó RPA porque entoncesEste hecho, y la mejora de los tráficos que las autopistas están registrando en los últimos años, ha llevado a los fondos buitre acreedores ay evitar que Fomento la rescate junto con el resto de vías el próximo 18 de enero.Para ello, los fondos aseguran que presentarán in extremis unapara la autopista este martes, 26 de septiembre, coincidiendo con la celebración de ladel proceso concursal en que la vía está inmersa desde diciembre de 2013.Se trata de la última fase del concurso, en la que si no se logra respaldo de los acreedores,, tal como, según distintas fuentes, se espera que ocurra."Se trata de una propuesta muy atractiva, que, permitirá salvar los empleos y garantizará la explotación de la autopista", indicaron a Europa Press fuentes próximas a los fondos, que también argumentan que el Estado se evitaría además losque surgirán tras la liquidación de las vías.A pesar de que los fondos aseguran que la propuesta se plantea junto a la concesionaria de la autopista, fuentes de esta sociedad aseguran que la "única propuesta realizada por la concesionaria ess", la que se vota en la junta del martes. La concesionaria de la R-2 es una sociedad participada por Abertis, ACS y Globalvía.Los fondos buitre titulares de su deuda admiten, no obstante, serante el hecho de que se acepte su plan y logren arrebatar la R-2 a Fomento.A ello se suma el hecho de que, en virtud del procedimiento concursal, en las juntas de acreedores no se presentan propuestas, sino queLa exclusión de una de las autopistas desajustaría el plan de rescate diseñado por Fomento, que pasa poruna vez estén todas en liquidación, explotarlas durante un año, manteniendo sus plantillas de trabajadores, y volver a ceder su explotación empresas privadas a través de un concurso.Este proyecto se vería afectado sobre todo si la que se pretende excluir es, una vía ante la que no tiene que pagar RPA.Además, a pesar de reconocer quedel próximo año y de que su factura acabará fijándola los tribunales, Fomento prevé atender gran parte de la RPA que generen todas las vías con lo que obtenga de relicitarlas.Este importe se añade al que Fomento calcula que le generará la explotación del conjunto de las autopistas durante 2018, ingresos de unos 104 millones de euros y unTodas las autopistas quebradas. En el caso de la R-2, de 63,3 kilómetros de longitud, lo disparó un 9,79% durante los cinco primeros meses del año, cuando contabilizó unos 5.306 vehículos al día, según los últimos datos de Fomento.